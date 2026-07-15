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El más grande es el más peligroso... La magia de Messi lo sitúa en el trono del Mundial de 2026

L. Messi
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Argentina
Inglaterra
EE. UU.

El astro argentino brilla en el Mundial

Lionel Messi, capitán de Argentina, se consagró campeón del Mundial 2026 tras brillar ante Inglaterra en semifinales.

La Albiceleste venció a Inglaterra este miércoles en Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi, titular a sus 39 años y 21 días, se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar una semifinal del torneo.

A pesar de ello, Messi fue el jugador que más regates realizó, no solo en el partido contra Inglaterra, sino en cualquier encuentro de la Copa del Mundo de 2026.

Realizó al menos ocho regates ante Inglaterra, superando el récord de siete que ostentaba el paraguayo Julio Inciso.

Además, Messi es el máximo goleador de la historia del Mundial, con 21 tantos, uno más que el francés Kylian Mbappé, segundo con 20.

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