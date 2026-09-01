El más caro en la historia de la Premier League: Enzo Fernández al Manchester City

El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes estival, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador al Etihad Stadium.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en noticias de fichajes, anunció que la operación se ha completado, confirmando que su valor supera los 125 millones de libras esterlinas, tras largas negociaciones entre ambos clubes, mientras el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando el récord anterior en poder del sueco Alexander Isak, que se trasladó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

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El Manchester City se había movido con fuerza durante las últimas horas para cerrar la operación, después de que Enzo mostrara su deseo de fichar por el club celeste, especialmente por su deseo de volver a trabajar con el entrenador Enzo Maresca, que ya lo había dirigido durante su etapa en el Chelsea.

Las negociaciones entre el City y el Chelsea llegaron a fases avanzadas tras un periodo de tira y afloja, ya que el club londinense se mantenía firme en obtener una elevada contraprestación económica a cambio de ceder al centrocampista argentino.

Se espera que Enzo pase el reconocimiento médico en Mánchester, antes del anuncio oficial de la operación, que representa un golpe de efecto del Manchester City en el último día del mercado de fichajes.

Enzo Fernández se había incorporado al Chelsea procedente del Benfica en enero de 2023, y desde entonces se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo, además de proclamarse campeón del Mundial 2022 con la selección de Argentina.

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