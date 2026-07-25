El más caro en la historia de la liga saudí: el Al-Hilal destina una cifra astronómica para fichar a Luis Díaz

El club saudí Al Hilal ha destinado una cantidad astronómica para fichar al colombiano Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich alemán, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que el Al Hilal sitúa a Luis Díaz al frente de su lista de prioridades en el mercado veraniego actual, después de haber logrado ya incorporar al extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United.

El fiable periodista Sacha Tavolieri afirmó que Richard Hughes, actual director deportivo del Liverpool y quien dirigirá al Al Hilal tras el final del mercado veraniego, es quien lidera las negociaciones con Luis Díaz.

Tavolieri explicó, en un tuit desde su cuenta personal en la red social «X», que el Al Hilal aún no ha entrado en negociaciones oficiales con el Bayern Múnich, ya que primero desea convencer al extremo colombiano antes de comenzar a negociar con el club bávaro.

Para ello, el «Zaeem» ofrecerá a la exestrella del Liverpool un salario anual valorado en 25 millones de euros, con el fin de obtener su aprobación.

En caso de que acepte, el Al Hilal comenzará sus negociaciones directamente con el Bayern Múnich, al que ofrecerá una cantidad que oscila entre los 120 y los 150 millones de dólares para aceptar cerrar el traspaso, lo que convertiría a Díaz en el jugador más caro de la historia de la liga saudí.

El extremo colombiano superaría al brasileño Neymar Da Silva, a quien el Al Hilal incorporó desde el Paris Saint-Germain en el verano de 2023 por 90 millones de euros, una cifra que no se ha superado hasta el momento.

Tavolieri señaló que el Al Hilal ha destinado un presupuesto enorme para los fichajes durante el actual mercado veraniego, que alcanza los 350 millones de dólares, lo que significa que la operación de Díaz podría no ser la última si logran cerrarla.

Cabe recordar que el Al Hilal ha fichado a 6 jugadores hasta el momento durante el actual mercado de fichajes de verano, entre los más destacados el extremo neerlandés Crysencio Summerville, además de Mohamed Al Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al Anzi, Mohamed Al Sarnukh y Nawaf Al Habashi.