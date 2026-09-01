El más alto del equipo: un salario récord acerca a Ounahi a su nuevo club

El nombre de la estrella marroquí Azzedine Ounahi volvió a primera plana durante las últimas horas del mercado de fichajes de verano, ya que entró en los planes de uno de los clubes en los que jugó anteriormente.

Las negociaciones aún no han llegado a la fase decisiva, en medio de informaciones contradictorias sobre la postura del Girona español, propietario del contrato del jugador, que compite actualmente en la Segunda División española.

Tras una excelente etapa de cesión en Atenas durante la temporada 2024-2025, Azzedine Ounahi se prepara para regresar con fuerza al Panathinaikos, según confirmó el portal francés Foot Mercato este martes.

Y mientras el Ajax de Ámsterdam realizaba en los últimos días esfuerzos intensos para incorporar al internacional marroquí procedente del Girona, el centrocampista optó finalmente por quedarse en su club.

El Panathinaikos tienta a Ounahi con el salario más alto

El portal francés reveló: "Según nuestras informaciones, se ha alcanzado un acuerdo verbal definitivo entre el club español y el equipo griego para la cesión de Ounahi con obligación de compra por 25 millones de euros, lo que allana el camino para un contrato de cuatro años".

Y para superar a la competencia neerlandesa y asegurarse la aprobación del internacional marroquí, los responsables del equipo de la capital, Atenas, no dudaron en presentarle una oferta económica muy atractiva, ya que le ofrecieron el salario más alto de todo el equipo (2,7 millones de euros anuales).

Y concluyó: "La directiva del Panathinaikos acelera ahora los trámites para cerrar la operación. El club griego desea agilizar el proceso lo máximo posible durante las próximas horas para inscribir a tiempo en la lista europea del equipo al jugador nacido en Casablanca".