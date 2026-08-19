El Olympique de Marsella está hablando con el FC Porto sobre un posible traspaso de Quinten Timber, según asegura Foot Mercato este miércoles. El entrenador Francesco Farioli está encantado con el centrocampista que juega en la Ligue 1 desde enero.

Según se informa, el propio Timber prefiere una aventura en la Premier League. Aún no se sabe si un club inglés presentará a corto plazo una oferta por el jugador, que tiene contrato con el Marsella hasta mediados de 2030.

Timber fue fichado en enero de este año desde el Feyenoord por 4,5 millones de euros. Desde entonces, el centrocampista defensivo ha disputado dieciséis partidos con la camiseta del gigante francés, sin registrar goles ni asistencias.

El periodista de Transfermarkt Sacha Tavolieri informó la semana pasada de que el Porto está dispuesto a presentar una oferta de entre quince y dieciocho millones de euros. Sin embargo, está por ver si Timber ve con buenos ojos un nuevo comienzo en Portugal.

Por ahora, Timber está firmando una sólida pretemporada con L'OM, después de haber estado anteriormente este verano con la selección neerlandesa en el Mundial. En dos amistosos, aportó un gol y una asistencia.

El Marsella arranca el viernes la nueva temporada de la Ligue 1. El Racing de Estrasburgo visitará el Stade Vélodrome en la jornada inaugural en Francia.