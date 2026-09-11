Parece que la lucha por los minutos de juego en la banda derecha del Real Madrid empieza a tomar un nuevo rumbo, después de que el marfileño Yan Diomandé se viera obligado a esperar, mientras que Brahim Díaz aprovechó la oportunidad y presentó sus credenciales con fuerza.

Y cerca de un mes después de su llegada a la capital española procedente del Leipzig, Diomandé, que costó al Real Madrid 125 millones de euros como el fichaje más caro de su historia, sigue buscando su primera aparición en el once titular.

Según el diario español "As", el jugador marfileño ha disputado hasta ahora 83 de los 360 minutos que el Real Madrid ha jugado en LaLiga, es decir, apenas un 23% del total de minutos del equipo, a pesar de las numerosas ausencias que han golpeado las filas del conjunto merengue.

El enfrentamiento ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones parecía la oportunidad ideal para dar a Diomandé su primera titularidad, sobre todo porque habría supuesto la gran presentación del jugador que llegó a Madrid en un fichaje descomunal, pero José Mourinho prefirió esperar.

El técnico portugués dijo antes del partido: "Diomandé llegó el último día del mercado de fichajes, y tiene que ir paso a paso".

Fuerte competencia en la banda derecha

La tarea de Diomandé no parece sencilla ante la cantidad de opciones disponibles para Mourinho en esa posición, después de que la banda derecha sufriera una clara falta de efectivos, antes de convertirse en una zona repleta de alternativas.

Arda Güler encabeza a los competidores, tras haber sido titular en 3 de los 4 partidos en los que estuvo disponible, junto a Díaz y Rodrygo a su regreso de la lesión, además de Endrick.

En cuanto a Brahim Díaz, tuvo ante el Inter su segunda oportunidad como titular esta temporada, aprovechando las ausencias que golpearon al equipo, encabezadas por Rodrygo, mientras que Endrick ya se había recuperado.

Lee también:

Balance de la jornada de Champions: cifras históricas para Mbappé, Yamal y Haaland, y una gesta poco común para el Bayern

Díaz aprovecha la oportunidad

Con las numerosas ausencias que sufrió el Real Madrid en sus primeros partidos de la Liga de Campeones, Mourinho decidió apostar por Brahim Díaz en la posición de extremo derecho, y así el jugador marroquí tuvo una oportunidad ideal para demostrar su derecho a competir por un puesto de titular.

Y, en efecto, Díaz no desaprovechó la oportunidad.

Mientras el Real Madrid se replegaba hacia sus zonas bajo la presión de los intentos del Inter de Milán, el jugador de la selección de Marruecos logró desempeñar un papel decisivo y cambiar el rumbo del partido a favor de su equipo.

Su huella más destacada llegó cuando aprovechó la presión que impuso el Real Madrid cerca del área del Inter para asistir con un pase a Kylian Mbappé, que aprovechó su desmarque y se plantó solo ante el portero antes de marcar el gol de la ventaja.

Díaz podría haber abandonado el estadio Santiago Bernabéu con tres asistencias, de no ser porque los jugadores del Real Madrid desaprovecharon las ocasiones que él generó, después de dar otro pase a Jude Bellingham tras una destacada acción individual, y luego dejar a Mbappé frente a la portería en una tercera ocasión.

Y a pesar de no completar su balance ofensivo, Brahim siguió cumpliendo con sus labores defensivas y la presión alta, e intentó contribuir al tercer gol del Real Madrid hasta su salida del terreno de juego.

Diomandé entra tarde

A solo 10 minutos del final del partido, Mourinho decidió dar entrada a Diomandé en lugar de Díaz, que abandonó el césped del estadio Santiago Bernabéu entre grandes elogios tras haber sido uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el encuentro.

En los minutos que tuvo, el marfileño no logró dejar una huella clara, salvo por algunos intentos individuales que no se concretaron como se esperaba.

Y así, cambió la imagen que parecía clara al inicio de la temporada. En un momento en el que Diomandé parecía el candidato más destacado para conseguir más minutos, las circunstancias se impusieron para situarlo cara a cara con Díaz en una carrera abierta por el puesto de extremo derecho.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"

