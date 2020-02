El Mango Sánchez resurge en Vida: "Estoy recuperando mi nivel"

Primera División de Honduras: El lateral izquierdo, de paso trunco por Motagua, es optimista en la nueva etapa que vive fuera de Tegucigalpa.

Carlos Alfredo Sánchez llegó en este 2020 para una nueva etapa de su carrera en Vida, equipo que sorprendió durante el Apertura 2019 al aparecer en la pentagonal y terminar tercero por detrás de Olimpia y Motagua y que en la actualidad también vive un gran presente en el tercer escalón del Clausura 2020.

El futbolista de 29 años, que tuviera un paso en falso por Motagua entre 2018 y 2019, sin lugar para el técnico Diego Vázquez, valoró su actualidad y confía en poder volver al éxito que lo llevó a ser considerado por uno de los grandes de Honduras.

"Desde que llegué tuve el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros, eso es importante para el tema de adaptación del equipo. Ahora sólo toca ir mejorando y lograr los objetivos", manifestó el nacido en El Progreso hace 29 años en entrevista con el sitio Diez, sobre su nueva experiencia en el club cocotero.

A la hora de repasar por qué no pudo trascender en el Ciclón Azul, el Mango -como se lo conoce- opinó: "Pasa por decisiones técnicas. Uno trata de ser profesional en todo lo que hace, me esforcé en los partidos en que jugué... lo demás depende de las decisiones técnicas, pero cuando una puerta se cierra, es porque hay algo mejor viene y en Vida estoy recuperando mi nivel.

Asimismo, no siente que no haya sido del agrado del técnico Vázquez. "No, más que todo por la competencia. Omar Elvir es un gran lateral y cuando juega es constante por eso las oportunidades son pocas. Para Diego Vázquez él era su titular. Ahora que estoy en Vida gozando de confianza del profesor me motiva para seguir creciendo", argumentó.

Y al momento de recordar su pico de rendimiento, Vázquez comentó: "Fue cuando estuve en el proceso junto al profesor Jorge Luis Pinto en la selección de Honduras, además en Honduras Progreso quedamos campeones, es una de las etapas más bonitas que pasé. Ahora mi etapa en Vida es importante, linda, un nuevo reto que estoy cumpliendo acá. Vamos a trabajar para poner a este equipo en los primeros lugares y pelear el campeonato".