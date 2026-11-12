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Manchester United y Manchester City siguen de cerca al defensa del Chelsea Malo Gusto, por quien el club del oeste de Londres pide 75 millones de libras pese a su escaso protagonismo. El francés de 23 años ha quedado por detrás de Josh Acheampong en la jerarquía del equipo de Stamford Bridge desde que Xabi Alonso asumió el cargo de entrenador.

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Los rivales siguen de cerca al lateral francés sin protagonismo

Según talkSPORT, los dos grandes clubes del noroeste siguen de cerca a Gusto después de que sus oportunidades en el primer equipo disminuyeran bajo las órdenes del nuevo técnico español del Chelsea. Pese a que el capitán del club, Reece James, sigue de baja por lesión, el exdefensa del Lyon no es titular en un partido de la Premier League desde el 12 de septiembre. En su lugar, el canterano Acheampong ha ido ganando protagonismo en el lateral derecho.

La falta de minutos alimenta los rumores de salida

Fichado en 2023 por unos 26 millones de libras procedente del Lyon, el club francés de su infancia, el lateral ofensivo había sido hasta ahora un habitual en el equipo londinense, con 144 partidos y tres goles en todas las competiciones. Sin embargo, solo ha sido titular en tres de sus siete encuentros ligueros esta temporada.

Además de esos minutos esporádicos en liga, el defensa fue titular en los tres partidos de su equipo en la Carabao Cup antes de caer ante el Liverpool en la tanda de penaltis de la cuarta ronda. Su menor participación ha llamado la atención de sus rivales nacionales. El City ya estudió un posible fichaje en verano con la esperanza de reunir al jugador con Enzo Maresca, extécnico de Stamford Bridge.

La situación financiera complica la operación del City

Aunque los dirigentes del club del Etihad Stadium siguen muy interesados en el perfil del jugador, la emisora señala que su capacidad para financiar una operación de 75 millones de libras se ve complicada por los procedimientos regulatorios que tiene abiertos fuera del terreno de juego. El equipo de Maresca aún espera la resolución definitiva de su recurso tras ser declarado culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League.

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Una comisión independiente dictaminó que el club había inflado artificialmente sus ingresos en 900 millones de libras mediante contratos «ficticios» durante un periodo de nueve años, entre 2009 y 2018. Con la vista decisiva para determinar las sanciones aún pendiente y sin que se haya confirmado el resultado de su recurso, acometer un fichaje de gran coste en el próximo mercado dista mucho de ser sencillo.

El cambio de entrenador genera dudas de cara al mercado de invierno

Mientras tanto, el United se encuentra en una encrucijada en Old Trafford tras alcanzar un principio de acuerdo para que el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, sustituya a Michael Carrick. Ante ese inminente cambio en el banquillo y la batalla legal que mantiene el City, no está claro si alguno de los dos clubes presentará una oferta formal cuando se abra el mercado de enero. En cualquier caso, seguirán de cerca la situación de Gusto si continúa sin contar con la confianza del técnico.