Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United habría tomado una decisión definitiva sobre las posibles medidas disciplinarias contra su capitán, Bruno Fernandes, tras su explosiva entrevista posterior al partido. El centrocampista portugués no se mordió la lengua al valorar el planteamiento táctico de Michael Carrick después de que el Como humillara al Manchester United en la Champions League.

Anuncios

Se libra del castigo

Pese a cuestionar abiertamente el planteamiento táctico del equipo en una entrevista televisiva, Fernandes conservará el brazalete de capitán y no recibirá ninguna sanción. Según informa Mirror Football, la cúpula del club de Old Trafford ha decidido no sancionar a su capitán.

El club reconoció la evidente frustración del centrocampista después de que el United encajara un gol en los dos primeros minutos de una pésima derrota europea por 4-1. Aunque internamente hay malestar por haber expresado sus quejas en público, los dirigentes admiten que las emociones estaban a flor de piel y entienden el motivo de su enfado.

Señala al banquillo

Getty Images

En declaraciones tras el pitido final, Fernandes ofreció un panorama desalentador de la actuación del equipo. «No es la primera vez que empezamos con mal pie y nos marcan muy pronto», afirmó. «No presionamos mucho al rival cuando tenía el balón, no nos movimos bien con él y casi nada nos salió como queríamos.

»Encajar un gol tan pronto hace que afrontemos el partido con una sensación de derrota. Es difícil salir de ahí, intentar ser valientes, tener el balón y hacer que pase algo.

Anuncios Anuncios

»Si no somos capaces de hacerlo, será muy difícil salir de esta situación».

Related Topics

Fernandes puso entonces el foco en las instrucciones defensivas del cuerpo técnico. «La decisión del cuerpo técnico es no presionar hombre a hombre y, a veces, dejar espacio a la espalda e intentar recuperar el balón, esperarlos. Pero, a veces, cuando das espacio a estos equipos, ganan confianza», explicó. El comentarista Jamie Carragher condenó duramente sus palabras y calificó sus declaraciones de «vergonzosas».

Un claro contraste en materia disciplinaria

La postura indulgente con Fernandes contrasta marcadamente con precedentes internos recientes. Lisandro Martinez fue multado recientemente y obligado a disculparse públicamente por criticar al director deportivo Jason Wilcox y a la directiva tras una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Anuncios

Por su parte, Carrick rechazó tajantemente la valoración de su capitán. «En realidad, en la segunda parte presionamos en parte hombre a hombre y encajamos un gol por eso», replicó el entrenador. «Y, juegues con el sistema que juegues y con la táctica que juegues, si no corres, si no corres hacia delante y no corres hacia atrás, no vas a ganar».

El futuro del entrenador, en el aire





Getty Images





Pese a estar sometido a un intenso escrutinio, Carrick ha obtenido una prórroga temporal. Según diversas informaciones, el técnico de 45 años seguirá en el banquillo de Old Trafford para el partido del domingo contra el Bournemouth de Marco Rose.

Anuncios

Sin embargo, la cúpula del club está estudiando sus opciones.Se ha informado de que Julian Nagelsmann se ha convertido en el principal candidato para sustituirlo si se produce un cambio de entrenador. El exseleccionador de Alemania y exentrenador del Bayern de Múnich se encuentra actualmente sin equipo y, según se dice, estaría dispuesto a asumir el cargo en Mánchester.