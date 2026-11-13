El Manchester United sufre un nuevo revés por lesión: Patrick Dorgu se retira de la convocatoria de Dinamarca

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Los preparativos del Manchester United para el comienzo de una nueva era se han visto alterados por la preocupación ante una posible lesión de Patrick Dorgu. El joven polivalente se ha visto obligado a retirarse de la convocatoria de Dinamarca y regresar a Carrington para someterse a una evaluación urgente.

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Revés para la polivalente estrella del United

El Manchester United está pendiente de la evolución física de Dorgu después de que el jugador de 22 años abandonara la concentración con su selección. El prometedor futbolista que juega por la izquierda ha regresado a la ciudad deportiva del club tras no superar unas pruebas físicas con la selección de Dinamarca, lo que pone fin antes de tiempo a su participación en la actual ventana de la Liga de Naciones.

Dorgu acababa de regresar a los terrenos de juego con el Manchester United y participó en el emocionante empate 4-4 ante el Aston Villa el pasado domingo. Esa aparición llegó después de un largo periodo de baja por un problema en los isquiotibiales sufrido durante un partido contra Gales en septiembre.

El parte médico de Dinamarca sobre Dorgu

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, confirmó la noticia el viernes y explicó que el jugador no alcanzaba los niveles físicos necesarios. Dorgu ha disputado siete partidos con el Manchester United en todas las competiciones esta temporada, con un gol y tres asistencias.

«Hemos realizado una serie de pruebas a Dorgu y los resultados no han sido lo bastante buenos para que esté listo para disputar los dos partidos», explicó el médico. «Necesita más tiempo de recuperación tras su lesión, así que lo enviamos a casa para que continúe con su rehabilitación».

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Pochettino toma las riendas

Mientras el United está pendiente del estado físico de Dorgu, Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del club el viernes. El argentino sustituye a Michael Carrick y asumirá formalmente el mando del equipo tras cumplir sus últimos compromisos con la selección de Estados Unidos, entre ellos los partidos contra Haití del 14 y el 17 de noviembre.

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El debut de Pochettino en el banquillo del United está previsto para una visita de gran trascendencia a Anfield, donde se enfrentará al Liverpool el 22 de noviembre. El exentrenador del Tottenham y del Chelsea se mostró visiblemente emocionado durante su última rueda de prensa en Estados Unidos al reflexionar sobre la importancia de la oportunidad que le ha brindado el gigante de la Premier League pese a sus recientes compromisos en otro puesto.

Un cambio que emociona al argentino

«Es difícil hablar ahora. Soy una persona muy emotiva. Es una decisión muy triste», dijo Pochettino a los periodistas mientras se preparaba para dejar su puesto actual. Pese a lo inoportuno del momento, el entrenador dejó claro que no podía rechazar la oportunidad de dirigir a un club de la talla del United mientras busca cumplir sus ambiciones profesionales en Inglaterra.

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El entrenador añadió: «Pero somos profesionales e intentamos hacer realidad nuestros sueños. Nunca dije que quisiera volver, pero saben que no hay muchas oportunidades como la del Manchester United a lo largo de una carrera. Cuando se presenta, es difícil rechazarla».