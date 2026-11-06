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El Manchester United se prepara para un enfrentamiento legal de gran trascendencia con el Real Madrid mientras el joven prodigio JJ Gabriel se acerca a su salida de Old Trafford. La promesa de 16 años habría acordado fichar por el club español tras romper prácticamente sus vínculos con el equipo de la Premier League a principios de esta temporada.

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El United, frustrado por la ausencia sin permiso de su joven promesa

Gabriel sorprendió a los dirigentes de Old Trafford en septiembre cuando solicitó formalmente su traspaso. El jugador de 16 años no ha vuelto a jugar con el club desde entonces y ha cortado por completo la comunicación, sin responder a los múltiples intentos de los responsables del United de contactar con él. En su lugar, el joven se trasladó a España y se ha estado entrenando por su cuenta para mantenerse en forma en Castelldefels, Barcelona.

Su decisión se debe a una creciente impaciencia ante lo que considera una falta de oportunidades en el primer equipo. Además, el atacante alberga, según las informaciones, dudas sobre la trayectoria general del United en las últimas temporadas, lo que le ha llevado a concluir que necesita un nuevo entorno para desarrollarse.

El Real Madrid toma la delantera en la pugna por Gabriel

Varios clubes de la élite europea se interesaron rápidamente por el cotizado delantero. Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Barcelona mostraron un interés serio, pero finalmente el Real Madrid se ha impuesto en la carrera por su fichaje.

Las informaciones procedentes de España indican que el Real Madrid ha presentado una lucrativa oferta de contrato de tres años. Se entiende que la propuesta supera las 850.000 libras por temporada y que ha sido gestionada estrechamente por su familia y su representante, Ali Bharat.

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Para facilitar su traslado a Europa continental, Gabriel obtuvo recientemente un pasaporte de la Unión Europea tras cumplir 16 años en octubre. Sin embargo, las negociaciones formales aún no han comenzado y los responsables del United no han recibido ningún contacto directo ni del club español ni del entorno del jugador.

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La batalla por una compensación justa

Pese al deseo de Gabriel de marcharse, el United aún conserva sus derechos federativos y se niega a perder a uno de los mayores talentos de Europa por una cantidad simbólica. El club se siente profundamente decepcionado por la conducta del adolescente, especialmente después de haber invertido mucho en su desarrollo desde su llegada a Carrington en 2022.

Según la normativa habitual de la FIFA, los traspasos internacionales de jugadores de cantera generan una compensación por formación mínima, estimada entre 100.000 y 300.000 libras. El United sostiene que esa cifra está muy por debajo del verdadero valor de mercado de Gabriel.

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Por ello, el Manchester United está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales, según el Manchester Evening News. El mercado de fichajes de jóvenes se ha vuelto cada vez más competitivo, como demuestra la decisión de un tribunal nacional que ordenó al Liverpool pagar 2,8 millones de libras al Chelsea por Rio Ngumoha a principios de este año. El United se apoyará en precedentes como ese para exigir una cantidad adecuada.

Se avecina una salida complicada

Aunque Gabriel parece destinado al Bernabéu, es poco probable que haya una solución inmediata. La disposición del United a emprender acciones legales apunta a una larga disputa por la compensación, por lo que el jugador de 16 años podría pasar un periodo prolongado sin jugar antes de que se autorice oficialmente su traspaso.

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Los dirigentes de Old Trafford deben decidir ahora si esperan a que el Real Madrid se ponga en contacto formalmente con ellos o si inician los trámites de forma preventiva para asegurarse de recibir una compensación adecuada por su joven promesa.