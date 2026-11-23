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El Manchester United ha comunicado formalmente a la Federación Inglesa de Fútbol su intención de recurrir la expulsión de Leny Yoro en el minuto 8 de la derrota por 4-0 ante el Liverpool del domingo. La polémica roja arruinó el debut del entrenador Mauricio Pochettino y los dirigentes del club sostienen que el árbitro Michael Oliver y el VAR cometieron un grave error.

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La dura tarde de Leny Yoro ante el Liverpool en Anfield deja a Mauricio Pochettino con problemas defensivos urgentes que resolver antes del próximo partido del Manchester United. Quienes apuesten y quieran reaccionar a los cambios tácticos mediante transacciones rápidas en la cadena de bloques pueden utilizar nuestro código de bono de bc game al registrarse.

El United presenta un recurso formal contra la expulsión

El United ha comunicado oficialmente a la Federación Inglesa de Fútbol su intención de recurrir la expulsión de Yoro ante el Liverpool , según ESPN. El defensa francés vio la roja apenas ocho minutos después del inicio del encuentro de la Premier League disputado el domingo en Anfield. El árbitro Michael Oliver consideró que Yoro había impedido a Alexander Isak disponer de una ocasión manifiesta de gol. El VAR respaldó después la decisión tomada sobre el terreno de juego, lo que obligó a los visitantes a disputar casi todo el partido con diez jugadores.

La temprana expulsión resultó catastrófica para el United, que acabó sufriendo una humillante derrota por 4-0 . Los dirigentes del club han decidido impugnar formalmente la decisión para intentar que se anule la sanción.

Los dirigentes niegan que hubiera una ocasión manifiesta de gol

La cúpula del Manchester United cree firmemente que los árbitros interpretaron mal la jugada decisiva del minuto 8. Según la información, su principal argumento se centra en el control del balón de Isak justo antes de la acción.

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El United sostiene que el toque largo del delantero habría permitido al portero Senne Lammens hacerse con el balón sin problemas antes de que pudiera rematar. El club argumenta que, dado que Lammens estaba en posición de intervenir, nunca existió una ocasión manifiesta de gol.

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El entrenador Mauricio Pochettino cuestionó públicamente la decisión en la rueda de prensa posterior al partido. También señaló lo que consideró una falta de criterio uniforme al compararla con una acción similar sobre Bryan Mbeumo en el área del Liverpool que no fue señalada como falta.

La expulsión precipita el desplome en el debut de Pochettino

La salida de Yoro provocó un desplome inmediato del United en Anfield. El Liverpool aprovechó enseguida la falta resultante y Dominik Szoboszlai marcó el primer gol. Con superioridad numérica durante más de 80 minutos, el Liverpool superó con comodidad a su rival y selló una contundente victoria por 4-0.

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El resultado supuso un comienzo de pesadilla para Pochettino en su primer partido desde que sustituyó a Michael Carrick . La derrota agrava el pésimo inicio de temporada del United. Tras disputar 11 partidos de liga, el club ocupa el 19.º puesto de la clasificación y ya se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso.

La Federación Inglesa revisará la jugada de Anfield

La Federación Inglesa de Fútbol examinará ahora el recurso formal del United por la expulsión de Yoro. Una comisión disciplinaria independiente determinará si Oliver y el VAR cometieron un error claro y manifiesto el domingo por la tarde.

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Si prospera el recurso, Yoro evitará la sanción y estará disponible de inmediato mientras Pochettino intenta cambiar la situación del club. Si la comisión lo rechaza, el defensa tendrá que cumplir una suspensión en las competiciones nacionales.