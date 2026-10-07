El Manchester United quiere recomprar al jugador al que dejó marcharse por treinta millones de euros

Scott McTominay podría regresar a la Premier League el próximo verano, según informa Sky Sports. Manchester United y Aston Villa ya preguntaron por él el pasado verano.

McTominay es jugador del Nápoles desde el verano de 2024. El club italiano lo fichó procedente del Manchester United por treinta millones de euros.

En su primera temporada en Nápoles se convirtió de inmediato en el hombre clave. El centrocampista escocés marcó doce goles y dio seis asistencias, teniendo así un papel importante en el campeonato del club. También la temporada pasada vio portería hasta en diez ocasiones.

Sin embargo, McTominay tuvo que someterse a una operación de corazón el pasado verano. Por ello, apenas ha tenido minutos esta temporada.

Próximos partidos MUN Premier League 12:30 TOT

El centrocampista tiene contrato en Nápoles hasta mediados de 2028. Eso significa que el club debe venderlo el próximo verano para poder sacar todavía algo por él.

Su antiguo club, el Manchester United, y también el Aston Villa ya preguntaron por él. El propio jugador está abierto a un regreso a la Premier League. Aunque una renovación con el Nápoles tampoco está descartada.

Sin embargo, esto último parece complicado, ya que el Nápoles no parece poder cumplir con las exigencias salariales de McTominay.