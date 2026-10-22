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El Manchester United habría identificado a Julian Nagelsmann como su principal candidato para suceder a Michael Carrick, mientras la presión alcanza un punto crítico en Old Trafford. El exentrenador del Bayern de Múnich y de la selección alemana estaría abierto a dar el salto a la Premier League tras una desastrosa racha de resultados del Manchester United.

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El desastre en Italia aumenta la presión sobre Carrick

La temporada del United tocó fondo el miércoles con una estrepitosa derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. El resultado amplió a siete partidos su racha sin victorias en todas las competiciones. El equipo de Carrick solo ha ganado dos de sus 11 encuentros esta temporada, ante el recién ascendido Ipswich Town y el Sabah de Azerbaiyán.

La contundente derrota en Italia ha obligado a la directiva del United a evaluar la situación del banquillo. Según The Telegraph, Nagelsmann se ha convertido en el principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford si se produce un cambio. El técnico, de 39 años, está actualmente sin equipo y, según se indica, estaría dispuesto a asumir las riendas en Mánchester.

Nagelsmann dejó el cargo de seleccionador de Alemania en julio tras una decepcionante campaña en el Mundial. Ya cuenta con un aliado importante en la cúpula del United: el director de captación del club, Christopher Vivell, con quien trabajó en el RB Leipzig.

El malestar en el vestuario pone de relieve los problemas tácticos





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La tensión crece en Old Trafford. Tras el desplome ante el Como, el capitán, Bruno Fernandes, cuestionó públicamente el planteamiento táctico del equipo. Su frustración refleja la preocupación interna: según el citado medio, los propios analistas del United habrían señalado una grave falta de presión e intensidad bajo las órdenes de Carrick y de su ayudante Steve Holland.

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El malestar va más allá del cuerpo técnico. Apenas una semana antes del desplome ante el Como, el defensa Lisandro Martinez tuvo un enfrentamiento con el director deportivo Jason Wilcox tras otra derrota europea a domicilio ante el Atlético de Madrid. El ambiente entre bastidores dibuja un vestuario dividido que busca respuestas con urgencia.

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Encontrar un sustituto podría resultar complicado si el club mira más allá de Nagelsmann. Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton, cuenta con admiradores en Mánchester, pero sacarlo del equipo, que atraviesa un gran momento, exigiría una compensación económica muy elevada. Eddie Howe, exentrenador del Newcastle y actualmente sin equipo, es otra opción que se estudia, mientras que los representantes de Antonio Conte han sondeado al United, aunque no se considera que el italiano encaje, por su estilo, en la estructura deportiva que desea Sir Jim Ratcliffe.

Carrick pide unidad en plena caída en picado

La crisis actual supone un brusco retroceso para Carrick, que firmó un nuevo contrato de dos años este verano. Consiguió el puesto de forma permanente tras estabilizar al equipo y asegurar su clasificación para la Champions League después de la marcha de Ruben Amorim. Ahora, aquellos logros parecen un recuerdo lejano.

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Pese al creciente escrutinio, Carrick insiste en su compromiso de revertir la situación. El entrenador se dirigió bajo la lluvia a la afición desplazada al estadio Giuseppe Sinigaglia y pidió disculpas por la pésima actuación, en unas escenas que recordaron a los últimos días de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

«No se trata de jugar por mí, sino de jugar por este club de fútbol», insistió Carrick. «Es la responsabilidad que conlleva ocupar este puesto; soy responsable del club y de la afición. Doy lo mejor de mí, absolutamente todo, en todo momento. Me importa. Toda mi vida gira en torno a esto. De verdad doy todo lo que puedo».

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El duelo ante el Bournemouth se perfila como decisivo





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El partido de la Premier League del domingo ante el Bournemouth en Old Trafford se perfila como un momento decisivo para la continuidad de Carrick. Se prevé un ambiente hostil, aunque la ira de la afición se dirige por ahora hacia los propietarios y los jugadores que no están rindiendo, más que hacia el propio entrenador.

Sumar los tres puntos no será fácil. El United lleva más de tres años sin ganar al Bournemouth, y el equipo de Marco Rose llegará lleno de confianza tras lograr el pasado fin de semana su primera victoria liguera de la temporada. Otro tropiezo podría llevar a la directiva del United a poner fin a la etapa de Carrick antes del parón internacional de noviembre.