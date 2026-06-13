El Manchester United prepara una oferta por un jugador portugués valorado en 93 millones de euros

Según Sky Sports, el Manchester United prepara una oferta por Mateus Fernandes,centrocampista del West Ham que es prioridad para los Red Devils.

Fernandes fichó el verano pasado por unos 44 millones de euros del Southampton al West Ham, donde el canterano del Sporting de Lisboa fue uno de los pocos rayos de luz en una temporada muy negra.

El club londinense descendió en la última jornada y sabe que el mediocampista de 21 años será uno delos nombres más mencionados en el mercado de fichajes.

Sin embargo, el West Ham no tiene prisa por vender: el centrocampista tiene contrato hasta 2030 y el club ha fijado su precio en 80 millones de libras (92,7 millones de euros).

Sin embargo, es poco probable que el United pague esa cifra por un jugador que solo ha sido convocado una vez y no entró en la lista del Mundial de Roberto Martínez.

United confía en alcanzar un acuerdo, si bien aún no se sabe hasta qué punto West Ham está dispuesto a negociar. Transfermarkt valora al jugador en 50 millones de euros.

Además, el United ya habría cerrado el fichaje de Éderson, quien jugará el Mundial con Brasil tras la lesión de Wesley França y llegará a Old Trafford después del torneo.