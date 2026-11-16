El Manchester United pone un avión privado a disposición de Mauricio Pochettino para que vuele directamente de Cincinnati a Carrington antes de visitar al Liverpool

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Mauricio Pochettino no perderá ni un minuto antes de empezar su trabajo en el Manchester United. Tras su último partido al frente de Estados Unidos, el nuevo entrenador volará directamente a Inglaterra en un avión privado dispuesto por el club. Está previsto que el miércoles por la mañana vaya directamente a Carrington para preparar su debut ante el Liverpool el domingo.

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Un avión privado llevará a Pochettino directamente a Manchester

El último partido de Pochettino al frente de Estados Unidos será la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití, en Cincinnati, que comenzará a medianoche del martes, hora del Reino Unido. El técnico, de 54 años, hablará con los medios y se despedirá de sus jugadores antes de embarcar en un vuelo directo a Manchester.

Según el Daily Mail, el United ha organizado el avión privado para que Pochettino pueda dormir durante el trayecto y aterrizar en el Reino Unido el miércoles por la mañana. Después, está previsto que vaya directamente a Carrington y empiece a trabajar con su nueva plantilla.

Luz verde para que parte de su cuerpo técnico viaje antes

Tres miembros de su cuerpo técnico de confianza ya han viajado a Manchester después de que Estados Unidos ganara la ida por 6-0 en Miami el fin de semana. El ayudante Jesus Perez, el entrenador de porteros Toni Jimenez y el preparador físico Sebastiano Pochettino, hijo del técnico, recibieron permiso para abandonar antes la concentración de la selección estadounidense.

Está previsto que les sigan el entrenador del primer equipo Miguel D'Agostino, que ha permanecido junto a Pochettino para el partido de vuelta, y la preparadora física Silvia Tuya. Su llegada anticipada ha permitido al nuevo cuerpo técnico empezar antes a preparar la visita al Liverpool del domingo.

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Pochettino explica el plan

El exentrenador del Tottenham y del Chelsea también asistió el domingo por la noche al partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers. En la rueda de prensa previa al partido contra Haití, Pochettino dijo: «Los ayudantes se han adelantado. Después del partido volaron a Manchester y ya están allí.

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«Ese era el plan cuando llegamos a un acuerdo con el Manchester United y con la selección. Ya están allí. Están preparando las cosas porque, cuando lleguemos el miércoles, no habrá respiro y después empezaremos a jugar partidos».

Le espera la prueba de Anfield

Pochettino trabajará con los jugadores a medida que regresen de sus compromisos internacionales y está previsto que hable con los medios del club antes de su primera rueda de prensa como entrenador del United, el viernes a mediodía.

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El domingo le espera un debut muy exigente en Anfield, con el United hundido en la zona de descenso de la Premier League.