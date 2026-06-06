El Manchester United paga decenas de millones y ya tiene su primer fichaje del verano

El Manchester United ha fichado a Éderson por 45 millones de euros, confirmó Fabrizio Romano este sábado.

Marca y Nicolo Schira ya lo adelantaron, y ahora el experto italiano confirma el “here we go”.

El centrocampista firmará hasta 2031 y percibirá cinco millones de euros anuales.

Con Brasil ha jugado tres partidos internacionales. Antes de llegar al Atalanta en 2022 procedente del Salernitana, vistió varias camisetas brasileñas. En Bérgamo disputó 180 encuentros, con 16 goles y 6 asistencias.

Hace un año ya sonó su fichaje por los ‘red devils’, entonces con interés también de Real Madrid, Manchester City, Atlético y Juventus, aunque la operación no cuajó.

En Old Trafford, el brasileño reemplazará a Casemiro, quien este verano dejará el club tras cuatro temporadas.



