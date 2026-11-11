El Manchester United paga casi 10 millones de euros por el sustituto de Michael Carrick

Manchester United irá con todo a por Mauricio Pochettino si Michael Carrick es despedido, según informa The Athletic este miércoles por la mañana. Ya hay un acuerdo personal con el entrenador argentino.

Carrick dirige al equipo en Old Trafford con un contrato permanente desde esta temporada. La campaña pasada llevó al club, como técnico interino, a un meritorio tercer puesto en la Premier League.

Esta temporada las cosas no terminan de funcionar. El club ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League, en zona de descenso. En la Champions League es decimoséptimo (de 36).

Tras una dolorosa derrota por 3-0 en casa ante Bournemouth, el entrenador británico disponía de tres partidos para revertir la situación. El primero de ellos terminó con una derrota por 2-0 ante Chelsea.

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Después, Manchester United logró remontar un 0-2 ante AS Roma en la Champions League para ganar 3-2 y, el pasado fin de semana, el equipo de Carrick remontó dos veces una desventaja para empatar 4-4 ante Aston Villa.

Eso no basta para la directiva del club, que despedirá pronto a Carrick. Pochettino será su sustituto. El acuerdo personal ya está cerrado, así que solo queda lograr que deje la selección de Estados Unidos.

Eso será un mero trámite para el equipo de Manchester. Pochettino tiene contrato con la federación estadounidense hasta mediados de 2030, pero cuenta con una cláusula de rescisión de unos nueve millones de euros.

El exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea tiene muchas ganas de trabajar en Old Trafford. Según se dice, ha sido aficionado del club toda su vida.