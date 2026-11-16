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El Manchester United no pierde el tiempo tras la etapa de Erik ten Hag: los colaboradores de confianza de Mauricio Pochettino ya han llegado a Old Trafford para preparar su llegada. Tras una contundente victoria de la selección masculina de Estados Unidos, la Federación de Fútbol de Estados Unidos permitió a varios miembros clave del cuerpo técnico dejar antes sus compromisos con la selección para comenzar los preparativos en la Premier League.

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Llegada anticipada del cuerpo técnico

La era Pochettino en el Manchester United ya está en marcha, incluso antes de que el entrenador haya pisado las instalaciones de entrenamiento de Carrington. Tras la contundente victoria por 6-0 de la selección masculina de Estados Unidos ante Haití en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Federación de Fútbol de Estados Unidos autorizó la salida anticipada de tres de los colaboradores más importantes de Pochettino.

Según The Athletic, los entrenadores ayudantes Jesús Pérez, Toni Jiménez y Sebastiano Pochettino dejaron la concentración estadounidense el sábado por la noche para tomar un vuelo a Manchester. Así, el nuevo cuerpo técnico estará sobre el terreno antes de un fin de semana de debut de enorme importancia.

Aunque la amplia ventaja lograda en la ida facilitó sin duda que la federación permitiera salir al cuerpo técnico, Pochettino aclaró el lunes, en una rueda de prensa previa al partido, que la transición se había organizado minuciosamente con mucha antelación. El técnico argentino quiere ponerse manos a la obra de inmediato en Old Trafford, y contar ya con sus principales colaboradores permite empezar a planificar los aspectos logísticos y tácticos.

Pochettino explica el plan para Manchester

Ante los medios en Cincinnati, Pochettino explicó por qué sus colaboradores viajaron antes que él. «[Los ayudantes] van por delante. Después del partido volaron a Manchester y ya están allí», dijo Pochettino. «Ese era el plan cuando llegamos a un acuerdo con el Manchester United y con la selección. Se han adelantado. Están preparando todo porque, cuando lleguemos el miércoles… no habrá descanso y después empezaremos a jugar partidos».

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Pochettino permanece en Estados Unidos para dirigir un último partido, con su ayudante de toda la vida Miki D’Agostino a su lado para la vuelta contra Haití. El exentrenador del Tottenham y el Chelsea ha vivido una semana frenética después de que se confirmara que dejaría su contrato de cuatro años con la selección de Estados Unidos apenas tres meses después de iniciarlo para hacerse cargo del Manchester United. Entre sus obligaciones como entrenador, el domingo por la noche se le vio disfrutando de otro tipo de fútbol: asistió al partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals mientras se prepara para despedirse de la cultura deportiva estadounidense y regresar al exigente entorno de la Premier League.

La mirada puesta en el debut ante el Liverpool

Getty Images

El primer partido de Pochettino al frente del Manchester United no podría ser más exigente: este domingo debutará ante su gran rival, el Liverpool. Para asegurarse de contar con la mejor plantilla posible, ya han comenzado las especulaciones sobre si el entrenador recurrirá en el futuro a jugadores de la selección estadounidense que dirige ahora para reforzar el equipo. Preguntado por la posibilidad de llevar futbolistas estadounidenses a Manchester, Pochettino evitó pronunciarse, aunque reconoció el prestigio de su nuevo club. «Ahora no es el momento de hablar de esto. Todos los buenos jugadores siempre sueñan con llegar al máximo nivel», dijo Pochettino sobre posibles fichajes del United procedentes de la selección.

El entrenador subrayó enseguida que Old Trafford sigue siendo un destino muy atractivo para cualquier profesional del fútbol. «El Manchester United es uno de los equipos que están al máximo nivel y es el sueño de muchos jugadores», añadió, consciente de la importancia del escudo que está a punto de representar. Sin embargo, antes de centrarse en el mercado de fichajes de enero o en cambios tácticos profundos, debe terminar su trabajo con la selección de Estados Unidos.