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El Manchester United ha descartado vender en enero al polivalente lateral Noussair Mazraoui, pese a que su exentrenador Ruben Amorim planea reencontrarse con él en el AC Milan. Aunque está previsto que el marroquí siga en Old Trafford, sus compañeros de defensa Diogo Dalot y Lisandro Martinez afrontan un futuro incierto ante la próxima reestructuración de la plantilla.

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La directiva bloquea la salida de un lateral este invierno

Según el Daily Briefing, los dirigentes de Old Trafford están «decididos a retener» a Mazraoui este invierno pese al «creciente interés» del Milan, la Juventus y la liga saudí por ficharlo. El jugador de 29 años, incorporado junto a Matthijs de Ligt desde el Bayern de Múnich bajo la dirección de Erik ten Hag en agosto de 2024 por 13 millones de libras, una cifra que podría ascender a 17 millones, ha disputado 85 partidos, ocho de ellos esta temporada. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas y tiene contrato hasta junio de 2028.

Rechazo a los pretendientes italianos y saudíes

Aunque el Manchester United planea al menos tres incorporaciones defensivas para remodelar su zaga en 2027, la versatilidad táctica y la serenidad con el balón del defensa nacido en Países Bajos han hecho que «despierte interés» en Europa y Oriente Medio. El Milan y la Juventus, dos grandes de la Serie A, «siguen de cerca» su situación, mientras que dirigentes saudíes han «solicitado información» ante la posibilidad de intentar ficharlo en enero.

En concreto, el medio señala que Amorim, entrenador del Milan, «conoce muy bien a Mazraoui» por su etapa en el banquillo del Manchester y cree que el lateral podría tener un impacto inmediato en San Siro. Sin embargo, todo apunta a que los clubes interesados se quedarán con las ganas: el equipo de la Premier League sigue «sin estar dispuesto a venderlo» y los responsables de INEOS están convencidos de que autorizar su salida sería un error que mermaría la profundidad de la plantilla.

Un defensa que no rinde se acerca a la salida

En lugar de desprenderse del internacional marroquí, el club está mucho más dispuesto a traspasar el próximo año al también lateral derecho Dalot. El internacional portugués tuvo una actuación muy desafortunada ante el Aston Villa antes del parón de selecciones de noviembre y abandonó el campo entre los abucheos de una afición frustrada.

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El próximo entrenador, Mauricio Pochettino, ya ha identificado al lateral derecho del Villarreal Alex Freeman como posible sustituto. El argentino quiere reencontrarse tanto con Freeman como con el delantero del Monaco Folarin Balogun tras su etapa juntos en la selección de Estados Unidos. Mientras tanto, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano ha descartado las informaciones recientes que vinculan al club con el lateral del Chelsea Malo Gusto.

Se avecinan grandes cambios en la defensa

Se esperan más salidas en defensa, ya que el United se prepara para ingresar dinero por el traspaso del central Martinez ante el interés de los dos clubes españoles, Barcelona y Atlético de Madrid. Harry Maguire y Luke Shaw, defensas con una larga trayectoria en el club, también corren el riesgo de quedarse fuera como parte de la profunda remodelación de la zaga. Para completar la reconstrucción, Pochettino tendría en el punto de mira un triple fichaje por 120 millones de libras que incluye a un nuevo central y a un lateral izquierdo.