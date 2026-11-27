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El Manchester United ha iniciado conversaciones para estudiar el fichaje en enero de Calvin Bassey, capitán del Fulham, con el objetivo de enderezar su irregular temporada en la Premier League. Con el equipo de Mauricio Pochettino en puestos de descenso, el club prepara un mercado de invierno con refuerzos en varias posiciones, mientras Bassey negocia su futuro en el oeste de Londres.

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El United apunta a Bassey para resolver su crisis defensiva

El United ha iniciado conversaciones para conocer las condiciones de un posible fichaje de Bassey en enero , según The Athletic. El capitán del Fulham se ha convertido en uno de los principales candidatos para reforzar una defensa que ha tenido muchas dificultades esta temporada.

El United encajó otros cuatro goles ante el Liverpool el pasado fin de semana, por lo que solo el Crystal Palace tiene un peor registro defensivo en la Premier League. En el 19.º puesto tras 11 partidos, el club planea respaldar con fuerza a Pochettino cuando se abra el mercado de invierno.

Aunque Jarrad Branthwaite, del Everton, y Nathan Collins, del Brentford, también figuran en la lista de candidatos del United, Bassey es ahora una prioridad. Su contrato actual en Craven Cottage vence en verano, aunque el Fulham tiene una opción para ampliarlo 12 meses.

Bassey habla sobre su futuro en el Fulham

Sacar a Bassey del oeste de Londres no será sencillo, ya que el Fulham negocia activamente un nuevo contrato con su capitán. El exdefensa del Rangers volvió a demostrar su valor el sábado por la tarde con otra gran actuación, cuando el Fulham empató 1-1 con el Manchester City en el Etihad Stadium.

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Preguntado por su futuro tras el pitido final, Bassey reconoció que quiere resolver pronto su situación contractual y elogió su entorno actual.

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«Por supuesto [es algo que queremos resolver rápido]», declaró Bassey a TNT Sports. «Estamos negociando, seguimos hablando. Es un lugar increíble en el que estar, me he adaptado bien y el entrenador ha depositado mucha fe y confianza en mí. Es agradable estar aquí y espero que veamos qué pasa con las negociaciones».

Pochettino planea una renovación más amplia de la plantilla en enero

Fichar a un nuevo central es solo una parte del plan de refuerzos del United para el invierno. Pochettino también contará con el respaldo del club para buscar un lateral izquierdo y un delantero con los que intentar sacar al equipo de los tres últimos puestos.

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Para el lateral izquierdo, Maxi Araujo, del Sporting CP, ha sido identificado como una posible opción. El defensa del Barcelona Alejandro Balde también está abierto a un traspaso , ya que sus perspectivas de jugar en el primer equipo en España no han mejorado desde el verano.

Encontrar un nuevo delantero, sin embargo, podría ser más complicado. The Athletic informa de que no se espera que el Manchester United intente fichar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco y de Estados Unidos, mientras que Dominic Calvert-Lewin, un objetivo anterior, ya no está disponible tras firmar un nuevo contrato con el Leeds United.

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¿Qué viene ahora para el United y Bassey?

A pesar de los esfuerzos del Fulham por renovar el contrato de su capitán, el United mantiene la esperanza de convencer a Bassey para que deje el oeste de Londres en enero. Mucho dependerá de cómo avancen las negociaciones en Craven Cottage durante las próximas semanas. Con el mercado de invierno cada vez más cerca, Pochettino y la directiva del club deben actuar rápido para concretar sus objetivos.