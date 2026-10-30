El Manchester United negocia con el City para cerrar un fichaje árabe

El jugador argelino Rayan Aït-Nouri planea abandonar el Manchester City el próximo enero, después de que los intermediarios ya hayan comenzado a mantener conversaciones con varios clubes, entre ellos el Manchester United.

El sitio "TEAMtalk" señaló que Aït-Nouri sufre de falta de minutos con el Manchester City desde que se incorporó al Etihad Stadium, procedente del Wolverhampton en 2025.

Aït-Nouri aún no ha disputado ningún partido en la Premier League bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca, quien ha comunicado su opinión sobre el lateral al director deportivo del Manchester City, Hugo Viana.

Viana trabaja en elaborar un plan para la salida del jugador argelino, ya que el club desea resolver el futuro del defensa antes de la apertura del mercado de fichajes invernal en enero. Los informes apuntan a que el Manchester City pedirá recuperar alrededor de 30 millones de libras esterlinas con la operación de Aït-Nouri.

Maresca ya había aclarado públicamente su postura sobre Aït-Nouri a principios de este mes, confirmando que el jugador argelino no es su primera opción, y señalando además la competencia a la que se enfrenta para conseguir un lugar en la alineación.

El Manchester United es uno de los clubes a los que se está informando sobre la evolución de la situación, después de que se le ofreciera la oportunidad de fichar a Aït-Nouri en el último día del pasado mercado de fichajes. El United estaba interesado en incorporar al jugador argelino, pero no fue posible cerrar la operación antes del cierre de la ventana de transferencias.

Sin embargo, los canales de comunicación entre ambos clubes han vuelto a activarse, mientras los intermediarios trabajan para averiguar si es posible alcanzar un acuerdo sobre el traspaso del jugador al comienzo del nuevo año.

Aït-Nouri parece abierto a marcharse al Manchester United, lo que lo convertiría en el primer jugador en pasar directamente del Manchester City al Manchester United desde el traspaso de Owen Hargreaves en 2011.

El Everton ha mostrado interés en el jugador argelino, pero no podrá incorporar a Aït-Nouri a menos que complete el fichaje definitivo de Jack Grealish, ya que las normas de la Premier League prohíben a los clubes tener cedidos a dos jugadores del mismo club.

El Manchester City no se opone a permitir que Aït-Nouri salga en calidad de cedido, lo que daría a los clubes interesados la oportunidad de contar con sus servicios sin tener que comprometerse a pagar de inmediato el importe de un traspaso definitivo. No obstante, el Manchester City exigirá que el acuerdo de cesión incluya una cláusula que permita convertirla en un traspaso definitivo si el defensa argelino alcanza un número determinado y acordado de participaciones.