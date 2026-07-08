El Manchester United llega a un acuerdo con el Chelsea sobre un traspaso de 60 millones de euros

El Manchester United ha acordado de forma extraoficial el fichaje de Andrey Santos. Según David Ornstein, de The Athletic,el Chelsea recibirá 56,3 millones de euros por el traspaso.

El Chelsea lo fichó en 2023 por 12,5 millones al Vasco da Gama. Tras pasar cedido por Nottingham Forest y RC Strasbourg, la pasada temporada estuvo en la plantilla del Chelsea, aunque no fue titular habitual y sumó 2.410 minutos.

Santos tiene contrato con el Chelsea hasta 2030, pero busca más minutos. El mediocampista de 22 años está detrás de Moisés Caicedo en la jerarquía, quien es titular y renovó hasta 2033.

En busca de más minutos, el centrocampista, con seis internacionalidades, puede actuar de “6” o de “8”.

Gracias a bonificaciones sencillas, los londinenses pueden ganar otros 2,4 millones de euros, además de quedarse con un 10 % de una futura reventa.

El United buscaba refuerzos tras la marcha de Casemiro al Inter de Miami y la grave lesión de Manuel Ugarte.

Antes, el United barajó a Elliot Anderson y Mateus Fernandes, pero el primero optó por el City y el segundo costaba cerca de 100 millones, por lo que fichó por el Tottenham.

Ya se había anunciado el acuerdo entre el Manchester United y el Atalanta por Éderson, quien costará 40,5 millones más 4,5 en variables. Su presentación será inminente.



