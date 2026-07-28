El Manchester United lanza una señal muy clara a Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee va a abandonar muy probablemente el Manchester United este verano después de todo. Su club lo ha ofrecido a la Juventus y al Como, según informa Nicolò Schira.

Zirkzee llegó hace dos veranos procedente del Bolonia italiano. El gigante inglés pagó entonces algo más de cuarenta millones de euros por el delantero.

En el Manchester United nunca terminó de rendir al máximo nivel. Tras 75 partidos, suma 9 goles y 4 asistencias. Tampoco logró ganar ningún título con el club.

Mientras tanto, el Manchester United ya cuenta con dos delanteros, Benjamin Sesko y Matheus Cunha, que están por delante de Zirkzee en las preferencias, por lo que puede salir.

El Manchester United lo ha ofrecido al Como y a la Juventus. Con el primero de esos clubes podría disputar la Liga de Campeones. En la Juventus puede jugar la Europa League.

Zirkzee dejó una buena impresión el pasado sábado en el amistoso del Manchester United contra el BK Rosenborg. El delantero de 25 años se deshizo de dos jugadores y del portero antes de definir con tranquilidad.