El Manchester United ha entrevistado al entrenador del Ajax, Erik ten Hag, para que se convierta en el nuevo entrenador del club, según ha podido confirmar GOAL.

Ten Hag ha sido visto como uno de los principales candidatos de la directiva del United para reemplazar al técnico interino Ralf Rangnick. Aún no se ha tomado una decisión sobre el reemplazo permanente de Ole Gunnar Solskjaer y las fuentes consultadas por GOAL aseguran que el club continuará con el proceso de entrevista con los otros nombres que maneja para el puesto.

El United ha seguido adelante con la búsqueda de su nuevo entrenador durante la pausa internacional actual y ha aprovechado para entrevistar a Ten Hag el lunes.

En las últimas semanas se ha convertido en el candidato favorito para convertirse en el próximo entrenador del club. El proceso está siendo encabezado por el director de fútbol John Murtough y el director técnico Darren Fletcher, quienes fueron figuras clave en la incorporación temporal de Rangnick al club en diciembre.

El proceso para encontrar un nuevo entrenador ha llegado ahora a realizar entrevistas formales y, aunque Ten Hag ya se ha reunido con la entidad, las fuentes del club dicen que no hay un favorito y que todos los preseleccionados serán entrevistados.

Durante mucho tiempo, el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, fue el favorito para conseguir el puesto, pero, en los últimos meses, Ten Hag ha ganado enteros. Se entiende que a Pochettino le encantaría volver a la Premier League y su futuro en el PSG está en entredicho tras su eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid.

Pochettino, junto con Julen Lopetegui y Luis Enrique, son los otros nombres en la lista y se espera que todos sean entrevistados como parte de un "proceso minucioso" para contratar al hombre adecuado. Si bien Thomas Tuchel tiene admiradores en Old Trafford, y su interés se despertó debido a la situación actual del Chelsea, no creen que sea una opción viable.

Luis Enrique aún no ha renovado y Lopetegui tiene contrato hasta 2024

Idealmente, el club quiere tener un acuerdo con un entrenador en los próximos meses para que el nuevo técnico pueda iniciar su trabajo lo más rápido posible al final de la temporada. El club está planeando su primera gira de pretemporada en tres años y está programada para principios de julio, momento en el que querrán que el nuevo entrenador esté presente.

En ese caso la opción de Luis Enrique podría complicarse. El técnico tiene contrato con la Selección Española hasta final de 2022 para dirigir a La Roja en el Mundial de Qatar. No obstante, el asturiano aún no ha renovado ni ha confirmado sus intenciones cuando se le ha preguntado en rueda de prensa. En ese sentido, que el Mundial se dispute en noviembre y diciembre complicaría que pueda simultanear ambos cargos, ya que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no le permitió a Julen Lopetegui hacer algo parecido en 2018 cuando firmó con el Real Madrid a dos días del Mundial de Rusia 2018 y acabó siendo destituido a sólo unas horas del debut del equipo español en el torneo.

Por su parte, el técnico vasco del Sevilla es otro de los candidatos que maneja el Manchester United para el cargo. Lopetegui ha firmado tres temporadas brillantes en Nervión en las que consiguió dos clasificaciones para la UEFA Champions League y ganar la sexta Europa League de la historia de la entidad. Lopetegui tiene contrato hasta 2024 y confirmó que el pasado verano rechazó una oferta del Tottenham para vivir su primera experiencia en la Premier League, que podría volver a llamar a sus puertas.