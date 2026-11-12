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cm grafica carrick manchester united 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Manchester United ha destituido a Carrick. Pochettino, a un paso del banquillo de los Diablos Rojos

Manchester United
Fichajes
M. Carrick

El Manchester United destituye a Michael Carrick como entrenador con efecto inmediato

Según informa Fabrizio Romano, a la espera de comunicados oficiales, el Manchester United ha destituido a Michael Carrick. Carrick, nacido en 1981 y exjugador del Manchester United entre 2006 y 2018, dirigía al equipo desde el 26 de enero de 2026. Tras clasificarlo para la Champions League la temporada pasada, Carrick ha tenido un inicio de la temporada 2026-27 muy negativo: después de 10 jornadas de Premier League, el Manchester United es antepenúltimo con 8 puntos.

POCHETTINO, EN CAMINO

Para sustituir a Carrick, Mauricio Pochettino gana enteros en las últimas horas. Es el actual seleccionador de Estados Unidos y exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

El Manchester United ha alcanzado un principio de acuerdo verbal con Pochettino para que sea el nuevo entrenador del primer equipo. Hay negociaciones en marcha con la Federación de Estados Unidos para seguir adelante, dado que existe una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

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