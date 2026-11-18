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El Manchester United está dispuesto a emprender acciones legales formales si aparecen pruebas de que clubes rivales contactaron de forma ilegal con JJ Gabriel, promesa de su cantera, mientras tenía contrato. Según las informaciones, el club quedó atónito ante el reciente anuncio en redes sociales del jugador de 16 años en el que confirmó su salida de Old Trafford.

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Se avecina una batalla legal por la salida de Gabriel

Según fuentes consultadas por ESPN, el Manchester United, uno de los grandes de la Premier League, sigue teniendo inscrito a Gabriel y ningún organismo rector se ha puesto en contacto con el club en relación con un posible traspaso. Pese a ello, se entiende que existe un acuerdo verbal para que el delantero fiche por el Real Madrid , una operación facilitada por el hecho de que el jugador posee un pasaporte de la UE.

Los dirigentes del United están especialmente preocupados por la cronología de los acontecimientos que han desembocado en esta salida. Dentro del club han surgido sospechas de que los representantes y la familia del jugador podrían haber mantenido conversaciones con otros clubes desde el verano pasado, cuando todavía se esperaba que siguiera formando parte de las categorías inferiores en Carrington.

Relación deteriorada y preocupación por el bienestar del jugador

La relación entre el club y el jugador parece haberse deteriorado rápidamente en los últimos meses. Gabriel no ha sido visto en las instalaciones de entrenamiento del club desde septiembre , cuando en la práctica dejó de cumplir sus compromisos.

El personal del United ha expresado una creciente preocupación por la situación y ha intentado ponerse en contacto con la familia en varias ocasiones. Sin embargo, los intentos de comprobar cómo se encuentra el adolescente han resultado infructuosos hasta ahora, ya que el club no ha logrado establecer ninguna vía de comunicación directa con su entorno cercano durante este periodo de ausencia.

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Las exigencias de los representantes

La tensión entre ambas partes parece haberse agravado por una serie de exigencias importantes planteadas por el entorno del jugador antes del inicio de la presente campaña. Estas condiciones estaban relacionadas con su participación en el primer equipo y su situación general dentro de la plantilla bajo la dirección de los responsables de Old Trafford.

Entre las peticiones figuraba la garantía de que Gabriel disputaría al menos 20 minutos en determinados partidos del primer equipo, incluidos encuentros contra el Brighton, el Bournemouth y el Sabah FK. Además, sus representantes presionaron para que se le asignara el dorsal 77 y pidieron que el nombre «Gabriel JR» apareciera estampado en la espalda de su camiseta de partido.

Gabriel anuncia su salida de Old Trafford

JJ Gabriel anunció su salida del Manchester United mediante un vídeo en redes sociales el martes. Fuentes consultadas por ESPN aseguran que el club no tuvo conocimiento previo de su decisión antes de que se hiciera público el anuncio.