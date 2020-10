El Manchester United completa el fichaje de Edinson Cavani

Pretendido por el Atlético de Madrid, el uruguayo acaba aceptando la oferta de los Red Devils, tal y como había adelantado Goal.

Tal y como adelantó Goal, Edinson Cavani es nuevo jugador del . El delantero uruguayo tenía sobre la mesa una oferta del , como también había avanzado Goal, para jugar en el Wanda Metropolitano por un año más otro prorrograble, pero el acuerdo por 9 millones netos al año no se ha alcanzado y el ex del ha firmado con los Red Devils a última hora del último día de la ventana de mercado.

“El Manchester United es uno de los mejores clubes del mundo, por lo que es un verdadero honor estar aquí. He trabajado muy duro durante el tiempo libre y estoy ansioso por competir y representar a este increíble club", dijo Cavani en declaraciones al sitio oficial del United.

Y agregó: "No puedo esperar a experimentar la atmósfera de Old Trafford, cuando los hinchas puedan regresar. Espero seguir escribiendo mi pequeña historia dentro del libro del fútbol y sé que es por eso que mi enfoque debe seguir siendo el mismo de siempre: trabajo, trabajo, trabajo. He tenido una conversación con el gerente del club y esto ha aumentado mi deseo de usar esta hermosa camiseta”.

Pese a haber fichado por el United, Cavani estaba muy interesado en recalar en el Atlético de Madrid para estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone y poder jugar junto a compatriotas y amigos como Josema Giménez o Luis Suárez. Las conversaciones se sucedieron y durante todo el mercado se exploraron diferentes vías para poder hacer la operacoón. Sin embargo, el fichaje, que era muy complejo, volvió a truncarse, como en el pasado mes de enero. ¿Por qué? Sencillo. Porque apareció el Manchester United con una oferta mareante debajo del brazo.

Según ha podido saber Goal, Cavani cobrará 10.9 millones de euros netos por temporada, más un bonus de 2 millones adicionales por objetivos individuales y una suculenta prima de fichaje. Además, los "diablos rojos" le ofrecen un año de contrato, prorrogable a otro más, siempre y cuando ambas partes se encuentren satisfechas. Es decir, que el salario total de Cavani en Old Trafford, sin contar con la prima de fichaje, ascenderá a 12.9 "kilos" netos durante la temporada 2020-2021.

Lo que le va a pagar el United a Cavani es ligeramente inferior a lo que percía en el PSG, pero sigue siendo una cantidad de dinero inasumible para el club colchonero. En el United cobrará casi cuatro millones de euros netos por temporada más de los que le podía ofrecer el Atleti, que no podía pasar de 9 "kilos" anuales, debido a las restricciones financieras que sufre tras haber excedido el límite de coste de plantilla.