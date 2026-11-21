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El Manchester United compite con el Liverpool por Giorgio Scalvini, central internacional con Italia, mientras se prepara para una posible salida de Lisandro Martinez. La directiva de Old Trafford también ha sido informada de la posibilidad de recuperar en 2027 al excentrocampista Scott McTominay, que negocia su contrato con el Nápoles.

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Los responsables de fichajes siguen a varios defensas

Según TEAMtalk, el United está siguiendo de cerca a Scalvini mientras se prepara para reforzar el ataque, el lateral izquierdo y el centro de la defensa. El italiano ha llamado la atención de los departamentos de fichajes de varios clubes y podría convertirse en uno de sus principales objetivos defensivos en 2027, ya sea en enero o el próximo verano. Esta búsqueda llega cuando Martinez entra en los últimos meses de su contrato, pese a que el club dispone de una opción para ampliarlo un año.

El presidente de la asociación de agentes cuestiona el interés del Barcelona

Las especulaciones sobre el futuro de Martinez han cobrado fuerza después de que el citado medio afirmara que el Barcelona sigue con interés al defensa argentino y de que informaciones publicadas en España apuntaran que está dispuesto a escuchar una oferta del gigante de LaLiga. Sin embargo, el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Pedro Bravo, ha enfriado la posibilidad de un traspaso a Cataluña.

Sobre los rumores de su fichaje, Bravo afirmó: «Lisandro, que yo sepa, no gusta ni a Deco ni a [Hansi] Flick». Añadió que el mensaje de Flick y del director deportivo Deco respecto a Martinez es claro: «Es un buen jugador, pero no nos gusta. No encaja con nosotros».

Al margen de la postura del Barcelona, la situación contractual de Martinez sigue apuntando a una salida de Old Trafford en un futuro próximo.

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El centrocampista escocés se plantea volver a Inglaterra

Además de sus planes para la defensa, el informe señala que McTominay, excentrocampista del United, se plantea seriamente regresar a la Premier League en 2027. El club en el que jugó anteriormente ya ha sido informado de la posibilidad de llevar de vuelta a Manchester al futbolista formado en su cantera, y sus responsables no han descartado esa opción.

Las fuentes de la publicación creen que el Nápoles mantiene la esperanza de retener al internacional escocés en la Serie A. Su contrato actual vence dentro de 18 meses. Como ambas partes siguen muy alejadas en las negociaciones, los intermediarios han empezado a proponerle posibles destinos por si no logran alcanzar un acuerdo.

La recuperación de la lesión condiciona los plazos de invierno

Los plazos serán decisivos para la forma en que el United afronte ambas operaciones en los próximos meses. Dado que Scalvini acaba de regresar de una lesión, enero podría llegar demasiado pronto para intentar ficharlo. Por ello, el United y el Liverpool seguirán pendientes de su rendimiento antes de decidir cuándo presentar una oferta. Mientras tanto, el desacuerdo contractual de McTominay en Italia determinará si su regreso en 2027 se convierte en una opción concreta.