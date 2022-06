El Manchester United, cerca de cerrar el fichaje de Frenkie de Jong

Erik ten Hag está cada vez más seguro de que conseguirá su principal objetivo de transferencia este verano

El Manchester United está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Barcelona para el traspaso Frenkie de Jong, según entiende GOAL. Cada vez hay más confianza en que se llegará a un acuerdo por el internacional holandés, y el United está convencido de que el conjunto catalán quieren vender.

Una acuerdo de compromiso de alrededor de 69 millones de libras (80 millones de euros) con variables podría ser el gran avance para la primera firma del verano de Erik ten Hag, lo que aliviaría la creciente presión sobre el director ejecutivo Richard Arnold.

¿Cómo están las negociaciones?

Se supone que el United ya ha visto rechazada una oferta de 51 millones de libras esterlinas (poco más de 60 millones de euros) por el centrocampista, en tanto que el Barça pide una cantidad cercana a los 86 millones de libras esterlinas (casi 100 millones de euros). No obstante, GOAL reveló esta semana que un compromiso de entre 64 y 73 millones de libras esterlinas podría llevar a un acuerdo entre las dos partes.

El artículo sigue a continuación

Desde entonces se han llevado a cabo más conversaciones, y el United es cada vez más optimista de que conseguirá el fichaje. Si bien aún no se ha alcanzado oficialmente un acuerdo, fuentes cercanas a las negociaciones dicen que las conversaciones han avanzado.

¿Por qué Ten Hag quiere a De Jong?

Consideran a la ex estrella del Ajax fundamental para el sistema que Ten Hag quiere implementar en el United. Es un jugador que puede recoger la pelota en posiciones profundas y llevarla hacia adelante, lo cual es un rasgo esencial bajo el mando del este técnico.

Si bien los dirigentes de Old Trafford insisten en que no pagarán de más y buscarán objetivos alternativos, está claro que De Jong es el mediocampista que su nuevo entrenador quiere por encima de todos los demás, ya que trabajó con él en el Ajax antes de que el futbolista de 25 años se mudara al Barça en 2019. Si bien se dice que el jugador tenía era reticente sobre dejar el Camp Nou, hay optimismo en el United de que agradecería un cambio a Old Trafford.