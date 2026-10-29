El Manchester United estudia la posibilidad de fichar a uno de los delanteros de la selección de Inglaterra, en el marco de la búsqueda del club por reforzar su línea ofensiva durante el mercado de fichajes invernal de enero.

Se trata de Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds United, aunque el diario británico "Daily Mail Sport" considera que cerrar el acuerdo será difícil, debido a la fuerte rivalidad entre ambos clubes.

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Lewin resucitó su carrera con el Leeds United, tras incorporarse al equipo durante el verano de 2025 en un traspaso libre, después de una última etapa plagada de lesiones con el Everton.

El jugador, de 29 años, ha marcado 20 goles en 49 partidos con el Leeds, entre ellos cinco goles en diez encuentros durante el inicio de la presente temporada. También anotó un gol en la portería del Manchester United, cuando el duelo entre ambos equipos terminó con empate a 1-1, a principios del presente mes.

Sus actuaciones le valieron una convocatoria a la selección de Inglaterra, durante el último parón internacional, poniendo fin a una ausencia de cinco años en el combinado nacional.

Calvert-Lewin ha disputado 43 partidos en la Premier League con la camiseta del Leeds, de los cuales fue titular en 38, y está ligado a un contrato con el club que se extiende hasta 2028.

La crisis del United

El Manchester United busca una solución para su crisis en el ataque, después de que el equipo se quedara sin un delantero centro puro disponible, tras el alejamiento de Benjamin Sesko de los terrenos de juego hasta al menos enero, debido a una lesión en la pierna.

El entrenador Michael Carrick ha recurrido a ubicar al extremo Bryan Mbeumo en la posición de delantero centro puro, ya que el jugador ha arrancado los últimos cinco partidos en todas las competiciones en esa posición, después de que descendiera la confianza del director técnico en el delantero neerlandés Joshua Zirkzee.

La histórica rivalidad entre el Manchester United y el Leeds United ya se había manifestado con claridad el pasado verano, cuando el portero Karl Darlow se convirtió en el primer jugador en pasar del Leeds al Manchester United desde Alan Smith en 2004.

El Leeds se negó a mencionar al Manchester United en su comunicado, que confirmó la salida de Darlow al término de su contrato, limitándose a decir que el jugador "quería explorar un desafío diferente".

Eric Cantona y Rio Ferdinand figuran entre los nombres más destacados que pasaron del Leeds United al Manchester United, en traspasos que dejaron su huella en la historia de ambos clubes.