El Manchester United adopta un nuevo enfoque para fichar al internacional inglés Myles Lewis-Skelly, estrella del Arsenal, campeón de la Premier League.
El Manchester United mostró un largo interés en Lewis-Skelly, que ha disputado 75 partidos con el Arsenal, el club de su infancia, y 6 encuentros internacionales con la selección de Inglaterra.
Lewis-Skelly se incorporó al Arsenal durante la temporada 2024-2025 y deslumbró a todos con su rendimiento, ya que el equipo del entrenador Mikel Arteta terminó segundo en la Premier League y alcanzó fases avanzadas en la Liga de Campeones.
Se esperaba que Lewis-Skelly brillara la temporada pasada y se consolidara como uno de los miembros más importantes del equipo de Arteta, pero en realidad tuvo dificultades para conseguir minutos de juego en la primera mitad de la temporada.
Parecía que una serie de actuaciones fructíferas y deslumbrantes había puesto fin a las especulaciones sobre el futuro de Lewis-Skelly, pero el diario "Independent" señala que el Manchester United ha reavivado su interés en el fichaje.
El Manchester United está "investigando" si el Arsenal está dispuesto a vender al jugador, aunque de momento prefieren mantenerlo en el Emirates Stadium.
No obstante, se afirma que la situación podría cambiar si Arteta completa los fichajes del centrocampista del Newcastle United Bruno Guimarães y del extremo del Real Madrid Vinícius Júnior.