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El Manchester United sigue de cerca al lateral de la Juventus Andrea Cambiaso de cara al mercado de fichajes de enero. El futuro de Luke Shaw en Old Trafford sigue siendo incierto, ya que su contrato está cerca de expirar.

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El Manchester United tiene en el punto de mira a un defensa italiano

El Manchester United busca laterales y, según TeamTalk , que cita a TuttoJuve, ha preguntado por el internacional italiano de 26 años. INEOS, copropietaria del club, no logró llevar a Old Trafford a un lateral izquierdo para el técnico Michael Carrick en el mercado de fichajes de verano.

El defensa puede jugar como lateral o extremo por cualquiera de las dos bandas. Ha marcado ocho goles y repartido 19 asistencias en 142 partidos con el club de Turín, y esa versatilidad ha llamado la atención del United.

Las exigencias salariales complican la renovación del contrato

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Pese a sus conocidos problemas físicos, el lateral inglés Shaw, de 31 años, sigue siendo la primera opción de Carrick cuando recupera su mejor nivel. Su contrato actual expira al final de la temporada. Graeme Bailey de TEAMtalk reveló el 21 de octubre que INEOS ha fijado condiciones estrictas para su renovación: «El United quiere mantener al jugador de 31 años y ya ha iniciado conversaciones, pero aún quedan cuestiones importantes por resolver.

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Shaw no se perdió ningún partido la temporada pasada, pero ya se ha perdido algunos esta temporada. Por tanto, su disponibilidad y sus minutos de juego serán factores clave que el United tendrá en cuenta al decidir si le ofrece un nuevo contrato. Su salario es otro problema: está entre los jugadores mejor pagados y quizá tenga que aceptar una rebaja para renovar su contrato».

La reestructuración de verano amenaza a los veteranos

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Pese a estas conversaciones, Fabrizio Romano afirma que Shaw podría dejar el club cuando expire su contrato el próximo verano, en medio de cambios estructurales más amplios que afectan a todo el club: «Luke Shaw podría dejar el Manchester United en 2027. El club ya se plantea separarse de él. Es una posibilidad real. Espero muchos cambios en el United en 2027.

Veremos qué pasa con el entrenador: por ahora Michael Carrick sigue al frente del equipo, pero su rendimiento estará bajo constante evaluación. Después veremos qué ocurre con los directivos, que están bajo escrutinio tras la decepcionante temporada. Los cambios afectarán a varias personas, no solo a los jugadores. Luke Shaw podría dejar el Manchester United al final de la temporada».

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El mercado de enero pondrá a prueba la firmeza de la Juventus

Con Cambiaso bajo contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2029, ficharlo no será fácil. INEOS sigue teniendo previsto reforzar la defensa de Carrick en enero si el técnico continúa firmemente al frente del club. Shaw, por su parte, deberá demostrar su estado físico en los próximos meses si espera conseguir un nuevo contrato.