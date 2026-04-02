El Manchester United apuesta fuerte y va a por un gran fichaje del Arsenal

Según informa Sky Sports, el Manchester United está interesado en el defensa del Arsenal Miles Lewis-Skelly. Los Red Devils lo ven como el sustituto ideal de Luke Shaw a largo plazo.

El actual número tres de Inglaterra cuenta actualmente con dos laterales izquierdos puros: Shaw y Tyrell Malacia. Este último abandonará definitivamente Manchester este verano.





Por ello, el club quiere fichar a un nuevo competidor para Shaw. La mirada del club se ha posado en Lewis-Skelly, que ha quedado relegado a un segundo plano en el Arsenal.

El defensa, de apenas diecinueve años, se formó en todas las categorías inferiores de los Gunners e incluso debutó con la selección de Inglaterra.

En 2025, el Arsenal le recompensó con un contrato de larga duración hasta mediados de 2030, pero esta temporada lo está pasando mal. Mikel Arteta suele dar preferencia a Riccardo Calafiori.

Lewis-Skelly jugó su último partido con el equipo del norte de Londres el 15 de febrero. En aquel encuentro disputó los noventa minutos en el partido de la FA Cup contra el Wigan Athletic (victoria por 4-0).



