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El Manchester United ha activado la ampliación de un año del contrato de Bruno Fernandes para mantener a su capitán en el club hasta 2028. La medida impide que clubes extranjeros se acerquen al internacional portugués en enero, aunque persisten las dudas sobre su futuro a largo plazo y su estado físico de cara al fin de semana.

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El United activa la ampliación del contrato de Fernandes

El United ha ejercido la cláusula de ampliación de un año del contrato del futbolista de 32 años, según la BBC. El acuerdo expiraba el próximo verano, pero ambas partes coincidieron en que ampliarlo hasta 2028 responde a sus intereses.

La decisión protege al club ante la apertura del mercado de invierno el 1 de enero. Con ese año adicional, el United también podrá exigir un traspaso si el centrocampista se marcha el próximo verano. Las conversaciones para firmar un nuevo contrato a largo plazo siguen en pausa, como confirmó Fernandes el martes. Se espera que se retomen cuando el United mejore su posición actual en la liga.

El episodio del posible traspaso sigue presente

La incertidumbre rodea el futuro de Fernandes desde el verano de 2025. Entonces, el Manchester United estaba dispuesto a desprenderse de su capitán después de que el Al Hilal, de la liga saudí, presentara una oferta cuantiosa.

Fernandes acabó optando por quedarse en Mánchester tras hablar de la propuesta con su mujer. Sin embargo, aquel episodio dejó huella: el centrocampista admitió después que le «dolió» que el club estuviera dispuesto a venderlo. Pese a esa fricción, mantiene intactas sus ganas de ganar títulos. El martes reiteró que sigue aspirando a conquistar los trofeos más importantes del fútbol.

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Récord de asistencias y dudas sobre su estado físico

Fernandes ha sido una figura decisiva desde su llegada procedente del Sporting en enero de 2020 por 47 millones de libras. En 343 partidos con el United, el centrocampista ofensivo ha marcado 115 goles.

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Su influencia alcanzó su punto álgido la temporada pasada, cuando batió el récord de asistencias de la Premier League y ganó todos los premios individuales al jugador del año, mientras el United terminaba tercero. Volvió a demostrar su calidad recientemente al marcar los dos goles en un empate 2-2 en la Champions League ante su exequipo, el Sporting.

Sin embargo, Fernandes regresó de ese viaje europeo con un virus y no entrenó el viernes . El entrenador Mauricio Pochettino declaró: «Vamos a evaluar su estado durante el día y mañana veremos cómo se encuentra al despertarse. No vamos a correr ningún riesgo».

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El partido ante el Brentford y las conversaciones sobre su futuro

Pochettino tomará una decisión definitiva el sábado por la mañana sobre la disponibilidad de su capitán para el partido de Premier League del United contra el Brentford. El técnico no quiere arriesgar con su estado físico, por lo que la participación de Fernandes sigue en duda.

Por ahora, la ampliación de un año da margen a ambas partes. Que Fernandes vincule su futuro al United o se marche el próximo verano dependerá en gran medida de lo que ocurra en los próximos meses.