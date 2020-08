El Manchester de Solskjaer no sabe ganar semifinales

Como en un espiral de la mala suerte. El se ha quedado por fuera la ansiada final de la tras caer a manos de , el club más grande de todos cuando se trata de la Copa de la UEFA. Para los de Nervión, otro paso más a la gloria. Para los Red Devils de Ole Gunnar Solskjaer, la tercera semifinal perdida en 2020, un hito que invita a la reflexión.

El derrotero arrancó en Old Trafford, el 7 de enero, cuando Bernardo, Mahrez y un autogol de Andreas pavimentaron el 3-1 final (descuento de Rashy) del para asegurar la final, que luego ganaron a . Después de la coronacrisis en , ya el 19 de julio, en Wembley los goleó el con las anotaciones de Giroud, Mount y Maguire en contra. Bruno Fernandes maquilló el marcador con un penal, exactamente lo mismo que ha ocurrido este domingo, aunque en la tercera (y no la vencida) el tanto del portugués se configuró como la apertura de la cuenta.

Babyface lleva un año y medio y monedas en el cargo, tiene un contrato firmado que lo liga hasta mediados de 2022 con el club de su vida y arrancó un proyecto que realza el peso de los juveniles de la cantera más piezas específicas, como Bruno y Maguire, que le inyectaron la calidad suficiente para volver a llamarlos un conjunto de élite, estatus desaparecido tras el retiro de Sir Alex.

En el estadio del Köln, Y si la campaña pasada la debacle tenía lugar en los cuartos de final (como ante en y con Wolverhampton en la anterior ), la gran pesadilla para Ole en este ya culminado curso son las semis. Allí hizo el mérito para ganarlo y se encontró con Bono, una muralla con sus seis atajadas de partido. Pero desde que Lindelöf no tomó a Luuk de Jong en el 2-1, toda la elaboración anterior se convirtió en alzheimer. Ni ambición ni búsqueda ni gol ni físico y ni siquiera actitud.

