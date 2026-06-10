El Manchester City ha ofrecido unos 140 millones de euros, bonificaciones incluidas, por Elliot Anderson, según informó este miércoles el experto en fichajes Fabrizio Romano en X. Sin embargo, el Nottingham Forest pide más por el talentoso centrocampista inglés.

El Forest pide 140 millones fijos más otros tantos en variables. La semana pasada ya rechazó una propuesta menor.

Según Romano, el City no se rinde y confía en cerrar pronto el fichaje. El centrocampista de 23 años tiene contrato en el City Ground por tres temporadas más y Transfermarkt lo valora en 75 millones.

Si falla, el City buscará otro mediocampista en la Premier. Romano añade que Sandro Tonali (Newcastle) está en la lista del nuevo técnico, Enzo Maresca.

Anderson lleva tiempo en la agenda de varios clubes de élite ingleses: el Manchester United, que ya fichó a Éderson, también lo siguió.

Formado en las categorías inferiores del Newcastle United, llegó al Forest en 2024 por 41 millones de euros y esta temporada ha jugado 50 partidos, con cuatro goles y cinco asistencias.

Su posible llegada complicaría la situación de Tijjani Reijnders, quien ya perdió la titularidad con Guardiola y ahora aguardará los planes de Maresca.