El Manchester City sabía que la Premier League lo declararía culpable de infringir las normas financieras. Por eso, el club intentó llegar a un acuerdo justo antes del fallo, según informa el medio estadounidense Bloomberg.

El Manchester City intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con la Premier League. El club propuso pagar una multa elevadísima por infringir las normas y dejar el asunto ahí.

La Premier League rechazó la propuesta porque sabía que provocaría una fuerte oposición de Liverpool, Arsenal y Manchester United, clubes que se han visto enormemente perjudicados por las trampas del Manchester City.

Los Citizens han sido declarados culpables de infringir 114 veces las normas financieras de la Premier League. El caso se encuentra actualmente en fase de apelación.

Aún no se sabe cuál será la sanción para el Manchester City si el club es finalmente declarado culpable. En los medios británicos se especula mucho con una deducción de puntos y el descenso.