El Manchester City quiere batir el récord de traspaso neerlandés por Cody Gakpo

El Manchester City parece estar cada vez más cerca de la llegada de Cody Gakpo. El gigante inglés ya ha alcanzado un acuerdo personal con el entorno del delantero neerlandés y ahora está a punto de presentar una oferta millonaria al Liverpool.

El City estaría preparando una oferta por valor de 85 millones de libras, lo que equivale a algo más de 99 millones de euros. Con ello, el club quiere abrir las negociaciones con el Liverpool, mientras que el propio Gakpo ya ha manifestado su preferencia por un traspaso al Manchester City.

Si Gakpo acaba marchándose por esa cantidad a The Citizens, se convertiría de golpe en el traspaso neerlandés más caro de todos los tiempos. Ese honor sigue correspondiendo por ahora a Frenkie de Jong, que en 2019 cambió el Ajax por el Barcelona por 75 millones de euros más un máximo de 11 millones de euros en bonus.

Sin embargo, el Liverpool todavía no ha dado luz verde sin más a una salida. El campeón inglés solo dejará marcharse a Gakpo cuando antes se encuentre un sustituto adecuado para el atacante.

El Liverpool ya había alcanzado anteriormente un acuerdo con el Paris Saint-Germain para la llegada de Bradley Barcola. El francés debe llegar por una cantidad de hasta 123 millones de libras, de los cuales 106 millones de libras son fijos y otros 17 millones de libras podrían pagarse en bonus. Además, The Reds quieren incorporar a otro extremo más.

Ismaïla Sarr es una opción clara para ello en el Liverpool. El gigante inglés está interesado en el atacante del Crystal Palace y, según Fabrizio Romano, ya presentó una oferta de unos 50 millones de libras, lo que equivale a algo más de 58 millones de euros.

Para el Manchester City, Gakpo resulta interesante por su versatilidad. El internacional neerlandés de 27 años puede desempeñarse en ambas bandas y además actuar como delantero centro.



