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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Manchester City puede darse por afortunado tras una sufrida victoria en Alemania

RB Leipzig vs Manchester City
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El Manchester City logró el miércoles por la noche una victoria muy trabajada en la Champions League. En su visita a Alemania, el RB Leipzig no fue en absoluto inferior, pero los ingleses estuvieron mucho más acertados y se llevan los tres puntos al Etihad gracias al gol de la victoria de Erling Braut Haaland en los últimos minutos: 2-3. El City suma ahora nueve puntos en cuatro partidos, mientras que el Leipzig tiene tres, al igual que, entre otros, el Feyenoord.

La primera ocasión clara del partido fue para Rayan Cherki. El mediapunta remató ligeramente desviado tras un pase magnífico de Enzo Fernández, junto a la portería del equipo del este de Alemania.

Por un momento, el portero del City, Gianluigi Donnarumma, estuvo a punto de encajar un gol de lo más desafortunado al despejar mal un potente disparo de Antonio Nusa. Para su gran alivio, el balón acabó por muy poco sobre el techo de su portería.

En cualquier caso, esa jugada dio confianza al Leipzig. El equipo de Martin Demichelis volvió a rozar la ventaja con un potente disparo lejano de Christoph Baumgartner y, además, se mostró muy sólido en defensa. Al City le costaba mucho derribar el muro alemán.

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Por eso resultó significativo que el City se adelantara finalmente con un gol en propia puerta en el Red Bull Arena. Un pase en profundidad de Fernández llegó al lado izquierdo del área, donde Nico O’Reilly centró de primeras y Castello Lukeba, en una acción inexplicable, introdujo el balón en su propia portería.

El Leipzig merecía más que ir por detrás en el marcador y, en un primer momento, volvió a toparse con Donnarumma, que se estiró magníficamente para detener un cañonazo de Baumgartner. Poco después, el Leipzig sí encontró el gol. Donnarumma esperaba el centro de Ridle Baku, que se dio cuenta y sorprendió por completo al italiano por el palo corto: 1-1.

Los alemanes también estuvieron muy cerca del 2-1 por medio de Ezechiel Banzuzi, exinternacional con la selección sub-21 de Países Bajos, pero su remate se marchó fuera por centímetros. En una segunda parte magnífica, el City castigó enseguida esa ocasión fallada con un cabezazo preciso de Fernández tras un pase de Iliman Ndiaye.

Sin embargo, el City no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Nusa, el gran protagonista de la primera parte, marcó con la izquierda tras un pase de Christopher Nkunku y colocó el balón en el palo largo, lejos del alcance de Donnarumma. Aun así, el City acabó llevándose la victoria. Haaland se lanzó al suelo para rematar, en el segundo palo, un centro de Elliott Anderson: 2-3.

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