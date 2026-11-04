El Manchester City puede considerarse afortunado por su trabajada victoria en Alemania

El Manchester City logró el miércoles por la noche una victoria muy trabajada en la Champions League. A domicilio, en Alemania, el RB Leipzig no fue en absoluto inferior, pero los ingleses resultaron mucho más eficaces y se llevaron los tres puntos al Etihad gracias al gol de la victoria de Erling Braut Haaland en los últimos minutos: 2-3. El City suma ahora nueve puntos en cuatro partidos, mientras que el Leipzig tiene tres, al igual que el Feyenoord, entre otros.

La primera ocasión clara del partido fue para Rayan Cherki. El mediapunta disparó ligeramente desviado tras un magnífico pase de Enzo Fernández.

Por un momento, el portero del City Gianluigi Donnarumma estuvo a punto de encajar un gol especialmente desafortunado al despejar mal un potente disparo de Antonio Nusa. Para su gran alivio, el balón acabó por muy poco sobre el techo de la portería.

En cualquier caso, esa jugada dio confianza al Leipzig. El equipo dirigido por Martin Demichelis volvió a rozar la ventaja con un potente disparo lejano de Christoph Baumgartner y, además, defendía bien. Al City le costaba mucho derribar el muro alemán.

Fue significativo, por tanto, que el City se pusiera por delante en el Red Bull Arena gracias a un gol en propia puerta. Un pase en profundidad de Fernández llegó al lado izquierdo del área, donde Nico O’Reilly centró de primeras y Castello Lukeba, en una acción inexplicable, introdujo el balón en su propia portería.

El Leipzig merecía más que ir por detrás en el marcador y, de entrada, volvió a toparse con Donnarumma, que se estiró para detener un potente disparo de Baumgartner. Poco después, el Leipzig sí consiguió marcar. Donnarumma esperaba un centro de Ridle Baku, que se dio cuenta de ello y sorprendió por completo al italiano con un disparo al primer palo: 1-1.

Los alemanes también estuvieron muy cerca del 2-1 por medio de Ezechiel Banzuzi, exinternacional sub-21 de Países Bajos, pero su remate se marchó fuera por centímetros. En una segunda parte apasionante, el City castigó rápidamente esa ocasión fallada con un preciso cabezazo de Fernández a pase de Iliman Ndiaye.

Sin embargo, el City no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Nusa, el jugador más destacado de la primera parte, marcó con un buen zurdazo al segundo palo tras un pase de Christopher Nkunku, sin que Donnarumma pudiera hacer nada. Aun así, el City acabó llevándose la victoria. Haaland se lanzó al suelo para rematar en el segundo palo un centro de Elliott Anderson: 2-3.