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Bart VerbruggenGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Manchester City pierde, en parte, por los grandes reflejos de Bart Verbruggen, del Brighton

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
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El Manchester City ha dejado escapar puntos en el Etihad Stadium por primera vez esta temporada en la Premier League. El equipo de Enzo Maresca incluso perdió por 0-1 ante el Brighton & Hove Albion. Bart Verbruggen fue protagonista con varias grandes paradas. Así, The Seagulls se toman la revancha por su eliminación entre semana de la Copa de la Liga inglesa ante el City, que pasó a la siguiente ronda en la tanda de penaltis.

El City recibió un duro golpe muy pronto. No habían transcurrido ni once minutos cuando un centro peligroso desde la derecha llegó a Maxim De Cuyper. El belga levantó la cabeza y asistió a Yassin Ayari, que empujó el balón a la red: 0-1.

El City tuvo que buscar la remontada, pero durante mucho tiempo no mostró lo suficiente para hacer tambalearse a un Brighton que estaba jugando muy bien. Iliman Ndiaye fue quien más cerca estuvo del empate, pero el cabezazo del senegalés se marchó fuera de la portería de Verbruggen.

El City comenzó la segunda parte con ganas, aunque tuvo suerte cuando De Cuyper desperdició la ocasión de marcar el 0-2 con un disparo muy alto. El City respondió por medio de Ndiaye, cuyo remate golpeó el poste tras una parada de reflejos de Verbruggen.

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El Brighton se vio cada vez más replegado y concedió cada vez más ocasiones. Pero Verbruggen se interpuso una y otra vez, como demostró cuando el internacional neerlandés evitó el empate de Matheus Nunes con una gran parada de reflejos.

En la recta final, el desarrollo del partido apenas cambió. El City generó ocasiones pese a su discreto juego. Ndiaye debería haber dejado sin opciones a Verbruggen, pero su remate en el segundo palo acabó en el lateral de la red.

Maresca dio entrada, entre otros, a Phil Foden para intentar cambiar el partido. Verbruggen también desbarató con otra parada de reflejos el remate de Abdukodir Khusanov, y O'Reilly y Jérémy Doku tampoco pudieron superar al destacado guardameta en los últimos instantes. Con los tres puntos, el Brighton asciende a una meritoria tercera plaza en la Premier League.

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