El Manchester City negocia en secreto con la Premier League sobre el caso histórico

Informes periodísticos han revelado que el Manchester City entró en negociaciones secretas con la Premier League inglesa, en un intento de alcanzar un acuerdo sobre el caso de sus infracciones financieras, a cambio del pago de una enorme multa económica y de evitar posibles sanciones deportivas, entre ellas la retirada de sus títulos y el descenso de la competición.

Según lo que recogió el diario español "Marca" citando a la cadena "Bloomberg", las conversaciones tuvieron lugar antes del anuncio de la decisión que condenó al club en la mayoría de las acusaciones que se le imputan, pero no desembocaron en un acuerdo, después de que las negociaciones entre ambas partes se estancaran.

Una comisión independiente había concluido con la condena del Manchester City en 114 de las 115 infracciones financieras que se le atribuyen, relacionadas con el periodo entre los años 2009 y 2018, mientras que el club presentó un recurso, manteniéndose firme en su postura de rechazo a las acusaciones.

Una enorme multa a cambio de evitar las sanciones deportivas

Según lo informado por "Bloomberg", la directiva del Manchester City propuso alcanzar un acuerdo que consistía en el pago de una elevada multa económica, en lugar de afrontar sanciones que podrían llegar hasta el descenso administrativo o la retirada de algunos de sus títulos.

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Pero la Premier League inglesa no aceptó la propuesta, por lo que el caso continúa su curso disciplinario, a la espera del resultado del recurso presentado por el club.

Se prevé, según el informe, que el destino del recurso se resuelva el próximo febrero, para que después se determine el curso de las posibles sanciones en función del resultado de los procedimientos.

Detalles del caso del Manchester City

El caso se remonta a presuntas infracciones financieras cometidas por el club a lo largo de nueve temporadas, desde la 2009-2010 hasta la 2017-2018. La comisión independiente concluyó que el Manchester City infló sus ingresos en más de 900 millones de libras esterlinas, el equivalente a unos 1.200 millones de dólares, mediante acuerdos de patrocinio que las investigaciones calificaron de ficticios, con el objetivo de ocultar la verdadera procedencia de la financiación y eludir las reglas financieras.

La comisión también concluyó que el club presentó cuentas financieras que no reflejaban su situación real, y que no respetó los límites de gasto que imponen la Premier League inglesa y la Unión Europea de Fútbol, además de infracciones relacionadas con la cooperación con las investigaciones.

El Manchester City niega la veracidad de las acusaciones y ha anunciado el recurso contra la decisión, asegurando que el fallo incluye errores sustanciales en el derecho, los principios y los hechos.

Las posibles sanciones, en caso de que se confirme la decisión durante la fase de recurso, oscilan entre enormes multas económicas y la deducción de puntos, hasta llegar al descenso administrativo, mientras que el destino de los títulos del club sigue siendo motivo de interrogante ante la continuidad del caso.