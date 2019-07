El Manchester City hace oficial el fichaje de Rodrigo Hernández

El centrocampista abonó los 70 millones de euros de su cláusula el miércoles y este jueves firmó su nuevo contrato con los ingleses.

Rodrigo Hernández ya es jugador del . El ya ex jugador del había pagado el pasado miércoles miércoles los 70 millones de euros se cláusula de rescisión en la sede de y desde ese momento era libre para firmar con su nuevo equipo, hecho que se ha consumado unas horas después.

El City ha anunciado que usará el número 16 en la camiseta y el jugador ha realizado sus primeras declaraciones como citizen: "Lo que el City ha logrado en los últimos dos años ha sido increíble y estoy deseando ser parte de un equipo con tanto talento. No se trata solo de los títulos que han ganado, sino de la forma en que lo han logrado, jugando al fútbol de ataque en todo momento.Es un estilo que me emociona, al igual que las ambición del club. No puedo esperar para comenzar a trabajar con Pep Guardiola y mis nuevos compañeros de equipo y espero que podamos lograr grandes cosas juntos".

Rodri, que pasó por las categorías inferiores colchoneras anteriormente, se vuelve a marchar del Atleti tras sólo un año como profsional en el club, donde regresó el año pasado procedente del a cambio de 25 millones de euros. El jugador ya había comunicado al club que se marcharía el pasado 18 de junio y ahora da el primer paso con el pago de la cláusula.

En su año como rojiblanco, Rodri jugó 47 partdos en los que anotó 3 goles y repartió 1 asistencia, siendo un fijo desde el principio de curso para Simeone, que ya ha cubierto su baja con el fichaje de Marcos Llorente, que ya firmó con el Atlético de Madrid hace unos días a cambio de 30 millones de euros.