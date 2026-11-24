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El Manchester City se ha dejado puntos en casa ante el Nápoles. El equipo de Enzo Maresca remontó una desventaja para ponerse por delante, pero acabó conformándose con un empate 2-2. Noa Lang marcó para el conjunto italiano, mientras que Rayan Cherki evitó la derrota del City en los últimos minutos.

Noa Lang fue titular con el Nápoles. Jugó por detrás del delantero Rasmus Højlund. Su compatriota y compañero de equipo Sam Beukema formó parte del trío defensivo junto a Amir Rrahmani y Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, objetivo del PSV, comenzó en el centro del campo.

El Manchester City y el Nápoles no ofrecieron demasiado espectáculo al público en la primera parte. Ambos equipos comenzaron con cautela el duelo de la Champions League, en el que el club inglés trató de llevar la iniciativa. Sin embargo, escasearon las ocasiones claras.

El City tuvo mucho balón, pero apenas logró desarticular la defensa del Nápoles. El equipo italiano intentó crear peligro por medio de Scott McTominay y De Bruyne, entre otros. Lang también se dejó ver. El internacional neerlandés probó suerte con un disparo desde lejos, pero el balón se marchó fuera.

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Para De Bruyne, el partido supuso un reencuentro especial con los aficionados de The Citizens en el Etihad Stadium. Sin embargo, el belga no logró hacer daño a su antiguo equipo antes del descanso.

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El Nápoles tuvo una excelente ocasión para adelantarse en los últimos minutos de la primera parte. Beukema apareció ante la portería en un córner lanzado por Matteo Politano y remató de cabeza desde cerca. Gianluigi Donnarumma rechazó el balón con una gran intervención de reflejos.

Tras el descanso, el Nápoles sí se puso por delante. En el minuto 55, Højlund aprovechó una pérdida de balón del Manchester City. Tras un excelente pase en profundidad de Billy Gilmour, el delantero danés recortó a Marc Guéhi y batió a Donnarumma con un disparo potente y raso.

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El Manchester City no tardó en empatar. Jérémy Doku, que había entrado desde el banquillo, asistió a Ayyoub Bouaddi para el empate en el minuto 67. El joven centrocampista remató de primeras a la red tras un córner sacado en corto.

El Nápoles volvió a adelantarse en el minuto 76 gracias a Lang. Matteo Politano envió un buen pase en profundidad a Leonardo Spinazzola. Su centro llegó al neerlandés, libre de marca en el segundo palo, que marcó con una volea rasa.

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Lang parecía destinado a ser el protagonista del Nápoles, pero el City volvió a empatar en los últimos minutos. En el 86, Cherki recibió el balón cerca de la portería. El francés disparó fuerte y raso y no dio opción al guardameta Vanja Milinković-Savic: 2-2.