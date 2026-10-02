El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha advertido a Reino Unido de una posible reducción de sus inversiones en el país, en función de la severidad de la sanción que podría recibir el Manchester City por el caso de infracciones financieras por las que fue declarado culpable por una comisión independiente de la Premier League esta semana.

El diario "Marca", citando a la agencia económica "Bloomberg", informó de que responsables emiratíes advirtieron al Gobierno británico de que la sanción esperada, que podría oscilar entre una multa económica y la deducción de puntos o el descenso a una categoría inferior, llegando incluso a la exclusión del fútbol profesional, podría afectar a "la voluntad de invertir y de asumir compromisos a gran escala en el Reino Unido".

Un fondo de inversión de Abu Dabi adquirió el Manchester City en 2008 y, desde entonces, ha inyectado dinero en el club.

Según las conclusiones de la Premier League, el club cometió infracciones financieras por un valor superior a los mil millones de euros durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018, mediante la inflación de los ingresos por patrocinio, la mayoría de ellos a través de empresas emiratíes.

De acuerdo con los datos de "Bloomberg", los Emiratos han invertido más de 30.000 millones de libras esterlinas (36.000 millones de euros) en sectores británicos importantes, que incluyen la defensa, la ciencia y la tecnología, durante los últimos cinco años, mientras que se prevé celebrar una cumbre entre ambos países el próximo octubre.

En contraste, la agencia señaló que responsables del Gobierno británico sienten "frustración" por la postura de los Emiratos en este caso, ya que consideran que la parte emiratí tenía conocimiento de las infracciones cometidas por el Manchester City a lo largo de casi una década, al tiempo que insiste en no haber cometido ninguna infracción.

La postura emiratí llega tras las polémicas declaraciones realizadas por el primer ministro británico Andy Burnham, en las que afirmó que la posibilidad de que los propietarios del Manchester City salieran perdiendo, si se vieran obligados a desprenderse del club a causa del escándalo, sería "muy preocupante", antes de rectificar su postura.

Un portavoz de la sede de la jefatura del Gobierno británico en Downing Street se vio obligado a emitir un comunicado horas después, en el que confirmó que nadie está por encima de la ley y que todo aquel cuya responsabilidad en las infracciones quede probada tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

El Manchester City anunció este viernes la presentación de un recurso oficial contra la decisión relativa a las infracciones financieras, en medio de las previsiones de que el fallo definitivo del caso se dicte para el próximo enero.