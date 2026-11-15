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Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Manchester City duplica el salario de su jugador para cerrarle la puerta al Real Madrid

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A pesar de las amenazas que rodean el futuro del Manchester City por su caso financiero, el club inglés se prepara para dar un paso importante con el fin de retener a uno de sus elementos fundamentales, después de acercarse a un acuerdo con el portugués Matheus Nunes para ampliar su contrato por tres temporadas, con un aumento de su salario semanal, en una señal de que la dirección mantiene sus planes para asegurar a los pilares del equipo, pese a la incertidumbre que precede a la resolución final sobre las acusaciones que se le imputan.

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El Manchester City espera la resolución del caso relacionado con la acusación de haber cometido infracciones financieras, en medio de la posibilidad de que se le impongan sanciones severas que podrían llegar a la deducción de un gran número de puntos, lo que amenazaría la permanencia del equipo en la Premier League, o lo expondría a castigos aún más duros que afectarían su participación en las competiciones nacionales.

Este caso ha suscitado interrogantes sobre el futuro de varios jugadores del equipo, ante la dificultad de prever el impacto de las posibles sanciones en el proyecto deportivo del club.

Sin embargo, los movimientos de la directiva para renovar el contrato de Nunes reflejan su deseo de retener a los elementos que representan una parte fundamental de sus planes técnicos, y de no permitir que la crisis jurídica interrumpa los planes de construcción del equipo.

El diario «Manchester Evening News» informó de que el Manchester City está cerca de alcanzar un acuerdo con el jugador portugués por un nuevo contrato que se extenderá por 3 años, que incluye un aumento de su salario base, pese a que su contrato actual sigue vigente hasta el verano de 2028.

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Aumento salarial

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Según el sitio web, el club se prepara para elevar el salario de Nunes en 20.000 libras esterlinas semanales, hasta alcanzar las 150.000 libras, antes de contabilizar las bonificaciones e incentivos, en reconocimiento al papel que ha pasado a desempeñar dentro del equipo, después de convertirse en una de las opciones fundamentales en la posición de lateral derecho.

Nunes se había incorporado al Manchester City en el verano de 2023 procedente del Wolverhampton, a cambio de 62 millones de euros, pero no dispuso de oportunidades regulares de participación durante su primera temporada, ya que fue titular en solo 7 partidos, y el cuerpo técnico recurrió a él en mayor medida en la posición del centro del campo.

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La trayectoria del jugador dentro del equipo cambió tras la salida de Kyle Walker en el año 2025, cuando el cuerpo técnico optó por emplearlo en la posición de lateral derecho, lo que permitió al internacional portugués imponerse de forma gradual y convertirse en la opción fundamental en esa demarcación, después de disputar 32 partidos como titular durante la temporada pasada.

El interés del Real Madrid no cambia los planes del City

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Pese al éxito de Nunes a la hora de afianzarse en el once, la posición de lateral derecho sigue estando entre las prioridades del Manchester City en el mercado de fichajes, especialmente con la lesión que sufre el jugador en la actualidad, además del interés atribuido a grandes clubes por hacerse con sus servicios, encabezados por el Real Madrid.

La ampliación del contrato del jugador concede a la directiva del Manchester City la oportunidad de retener a uno de sus elementos más destacados en esa posición, y refuerza además su posición negociadora en caso de recibir ofertas para ficharlo en el futuro, sobre todo porque el jugador ha pasado a tener un papel influyente en el once tras su traslado del centro del campo a la posición de lateral derecho.

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El paso de la renovación adquiere una importancia adicional ante la espera del club por la decisión de los organismos competentes respecto a las acusaciones financieras y la apelación vinculada a ellas, ya que el Manchester City continúa trabajando para asegurar el futuro de algunos de sus jugadores, pese a la posibilidad de verse expuesto a sanciones que podrían imponer grandes cambios en su rumbo durante la próxima etapa.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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