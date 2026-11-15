El Manchester City duplica el salario de su jugador para cerrarle la puerta al Real Madrid

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A pesar de las amenazas que rodean el futuro del Manchester City por su caso financiero, el club inglés se prepara para dar un paso importante con el fin de retener a uno de sus elementos fundamentales, después de acercarse a un acuerdo con el portugués Matheus Nunes para ampliar su contrato por tres temporadas, con un aumento de su salario semanal, en una señal de que la dirección mantiene sus planes para asegurar a los pilares del equipo, pese a la incertidumbre que precede a la resolución final sobre las acusaciones que se le imputan.

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El Manchester City espera la resolución del caso relacionado con la acusación de haber cometido infracciones financieras, en medio de la posibilidad de que se le impongan sanciones severas que podrían llegar a la deducción de un gran número de puntos, lo que amenazaría la permanencia del equipo en la Premier League, o lo expondría a castigos aún más duros que afectarían su participación en las competiciones nacionales.

Este caso ha suscitado interrogantes sobre el futuro de varios jugadores del equipo, ante la dificultad de prever el impacto de las posibles sanciones en el proyecto deportivo del club.

Sin embargo, los movimientos de la directiva para renovar el contrato de Nunes reflejan su deseo de retener a los elementos que representan una parte fundamental de sus planes técnicos, y de no permitir que la crisis jurídica interrumpa los planes de construcción del equipo.

El diario «Manchester Evening News» informó de que el Manchester City está cerca de alcanzar un acuerdo con el jugador portugués por un nuevo contrato que se extenderá por 3 años, que incluye un aumento de su salario base, pese a que su contrato actual sigue vigente hasta el verano de 2028.

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Aumento salarial

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Según el sitio web, el club se prepara para elevar el salario de Nunes en 20.000 libras esterlinas semanales, hasta alcanzar las 150.000 libras, antes de contabilizar las bonificaciones e incentivos, en reconocimiento al papel que ha pasado a desempeñar dentro del equipo, después de convertirse en una de las opciones fundamentales en la posición de lateral derecho.

Nunes se había incorporado al Manchester City en el verano de 2023 procedente del Wolverhampton, a cambio de 62 millones de euros, pero no dispuso de oportunidades regulares de participación durante su primera temporada, ya que fue titular en solo 7 partidos, y el cuerpo técnico recurrió a él en mayor medida en la posición del centro del campo.

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La trayectoria del jugador dentro del equipo cambió tras la salida de Kyle Walker en el año 2025, cuando el cuerpo técnico optó por emplearlo en la posición de lateral derecho, lo que permitió al internacional portugués imponerse de forma gradual y convertirse en la opción fundamental en esa demarcación, después de disputar 32 partidos como titular durante la temporada pasada.

El interés del Real Madrid no cambia los planes del City

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Pese al éxito de Nunes a la hora de afianzarse en el once, la posición de lateral derecho sigue estando entre las prioridades del Manchester City en el mercado de fichajes, especialmente con la lesión que sufre el jugador en la actualidad, además del interés atribuido a grandes clubes por hacerse con sus servicios, encabezados por el Real Madrid.

La ampliación del contrato del jugador concede a la directiva del Manchester City la oportunidad de retener a uno de sus elementos más destacados en esa posición, y refuerza además su posición negociadora en caso de recibir ofertas para ficharlo en el futuro, sobre todo porque el jugador ha pasado a tener un papel influyente en el once tras su traslado del centro del campo a la posición de lateral derecho.

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El paso de la renovación adquiere una importancia adicional ante la espera del club por la decisión de los organismos competentes respecto a las acusaciones financieras y la apelación vinculada a ellas, ya que el Manchester City continúa trabajando para asegurar el futuro de algunos de sus jugadores, pese a la posibilidad de verse expuesto a sanciones que podrían imponer grandes cambios en su rumbo durante la próxima etapa.