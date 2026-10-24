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El Manchester City se prepara para retomar su intento de fichar al lateral derecho del Chelsea Malo Gusto en el próximo mercado de invierno, después de que el club londinense rebajara la elevada valoración que fijó en verano. El club del Etihad Stadium se retiró anteriormente de las negociaciones cuando el Chelsea exigió una cantidad que habría superado el récord mundial de traspaso de un lateral.

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La rebaja del precio tienta a los dirigentes del Etihad

Según TEAMtalk, el City sigue interesado en llevar al defensa de 23 años al noroeste este invierno si los dirigentes de Stamford Bridge flexibilizan aún más sus exigencias económicas. El Chelsea frustró anteriormente el intento de fichaje de su rival nacional en verano al exigir 70 millones de libras, una cifra superior al traspaso récord mundial de 57 millones de libras por un lateral derecho que el Paris Saint-Germain pagó por Achraf Hakimi. Sin embargo, esas exigencias han bajado recientemente de cara al mercado de mitad de temporada.

El caso financiero complica los fichajes de invierno

Gusto firmó inicialmente un contrato de siete años con el club del oeste de Londres en enero de 2023, cuando llegó procedente del Olympique de Lyon por 30 millones de euros (26 millones de libras). Permaneció cedido en Francia antes de incorporarse a sus nuevos compañeros aquel verano. Con contrato hasta junio de 2030, el francés ha disputado cinco partidos de Premier League y dos de la Carabao Cup durante la temporada 2026-27.

El citado medio señala que el City considera al versátil lateral un fichaje ideal a largo plazo, con amplio margen de mejora, y está dispuesto a volver a sentarse a negociar si las condiciones económicas se vuelven más favorables.

Sin embargo, cualquier intento de ficharlo en enero depende del resultado del caso en curso por incumplimiento de las normas financieras del club. Las posibles sanciones deportivas derivadas del procedimiento podrían limitar su capacidad para inscribir nuevos jugadores y han generado una incertidumbre más amplia en torno a sus planes de fichajes para el invierno.

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La profundidad de plantilla suaviza la postura del Chelsea

En Stamford Bridge, la intensa competencia por un puesto a las órdenes del entrenador Xabi Alonso podría convencer a la directiva de aceptar una oferta si llega una que considere adecuada.

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El capitán Reece James sigue siendo la primera opción cuando está en forma, mientras que el nuevo fichaje italiano Marco Palestra, el canterano Josh Acheampong y el extremo Pedro Neto, que esta temporada ha actuado con frecuencia como carrilero derecho, también ofrecen alternativas.

Aunque James está actualmente de baja por lesión, el Chelsea espera que su capitán regrese a finales de enero o principios de febrero, por lo que es poco probable que su ausencia temporal impida la salida de Gusto o disuada al City de tantear el terreno.

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Las negociaciones de enero dependen del precio

Que el traspaso se concrete este invierno dependerá, en última instancia, de que el City evite una prohibición de fichar y de que el Chelsea acepte una cifra de compromiso realista. Tras haber rebajado ya su valoración inicial de 70 millones de libras, el Chelsea debe decidir qué cantidad le bastaría para autorizar la salida de un futbolista fiable en la Premier League rumbo a un rival directo. Mientras tanto, Gusto seguirá luchando por minutos a las órdenes de Alonso antes de que se abra el mercado en el nuevo año.