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Mohamed Saeed
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¡El Manchester City afronta otro año de incertidumbre! Las acusaciones de la Premier League podrían dar lugar a sanciones en 2027 tras la vista del recurso

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La batalla judicial entre el Manchester City y la Premier League se prolongará durante mucho tiempo, lo que deja en el aire la situación del club a largo plazo. Pese a que este mismo año se dictó un fallo de culpabilidad, sigue sin estar claro cuándo podría imponerse una sanción debido a un complejo proceso de apelaciones.

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Revelados los plazos de las posibles sanciones

Es poco probable que el Manchester City reciba sanciones formales por sus infracciones de las normas de la Premier League hasta que concluya todo su proceso de apelación. El club prepara una apelación decisiva contra el fallo de una comisión independiente, cuya vista está prevista para este próximo diciembre.

La apelación llega después de que, en un fallo de gran repercusión emitido en septiembre, el club fuera declarado culpable de todos los cargos presentados contra él en relación con sus actividades financieras entre 2009 y 2018. La investigación original, que se hizo pública por primera vez a principios de 2023, concluyó que el club había presentado una imagen inexacta de su situación financiera por un importe superior a 900 millones de libras durante ese periodo de nueve años.

Aunque el mundo del fútbol lleva tiempo esperando saber cuáles podrían ser las sanciones definitivas, las últimas novedades apuntan a un retraso considerable. Si la apelación del club no prospera, ahora se espera que las posibles sanciones se impongan en 2027. Este calendario se debe a que la comisión independiente probablemente emitirá su fallo a principios del próximo año, pero las sanciones concretas solo se determinarían y aplicarían una vez ratificado ese fallo.

Posibles sanciones y obstáculos legales

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

La Premier League dispone de una amplia gama de posibles sanciones, desde multas hasta la medida deportiva más severa. Según el reglamento de la Premier League, una comisión independiente tiene potestad para imponer multas cuantiosas, importantes deducciones de puntos o incluso expulsar al club de la máxima categoría del fútbol inglés.

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Sin embargo, aunque se decidiera imponer una sanción, por ahora no está claro cuándo se aplicarían exactamente estas medidas sobre el terreno de juego. La complejidad del caso hace probable que cualquier sanción acordada dé lugar a una nueva serie de impugnaciones legales por parte de la cúpula del club del Etihad.

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Como el club conserva el derecho a recurrir cualquier sanción concreta que se le imponga, el caso podría prolongarse fácilmente más allá del final de la temporada 2026-27. La actual campaña de la Premier League terminará el 30 de mayo de 2027, pero el proceso legal podría seguir en marcha para entonces.

La vista de apelación del próximo mes se celebrará aproximadamente tres meses después de que las autoridades anunciaran el fallo inicial de culpabilidad. A este ritmo, muchos analistas jurídicos, según señala talkSPORT, apuntan que una apelación contra las propias sanciones podría no llegar siquiera a los tribunales hasta abril de 2027 como pronto.

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El equipo de Maresca afronta un futuro incierto

El periodo sometido a examen fue una época dorada para el club, en la que conquistó tres títulos de la Premier League. Desde su regreso a la máxima categoría en 2002, el Manchester City ha sido una presencia constante en ella, pero la amenaza de expulsión ensombrece sus éxitos recientes. Sobre el terreno de juego, el equipo dirigido por Enzo Maresca atraviesa actualmente una mala racha mientras intenta seguir el ritmo de los primeros puestos de la clasificación.

Los últimos resultados no han favorecido al City, que sufrió dos derrotas consecutivas ante el Brighton y el Nottingham Forest justo antes del último parón internacional. Estas dificultades en la competición nacional llegan en un momento en el que el litigio en curso con la liga afecta, como es lógico, a la planificación a largo plazo del club. Mientras los jugadores y el cuerpo técnico se centran en el objetivo inmediato de recortar distancias con la cabeza de la tabla, la posibilidad de que el caso se resuelva en 2027 significa que la situación del club seguirá siendo objeto de intenso debate durante al menos otro año.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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