El Manchester City ha llegado a un acuerdo para fichar a Elliot Anderson, según confirma Fabrizio Romano con su ya famoso «here we go». Varios medios británicos aseguran que el traspaso cuesta 130 millones de libras.

Es un récord: ningún club de la Premier había pagado tanto. El anterior tope era los 145 millones por Alexander Isak al Liverpool.

A Anderson aún le quedaban tres temporadas de contrato con el Nottingham Forest, lo que permitió al club pedir el precio más alto. En total, disputó 92 partidos con el club, donde se convirtió en una auténtica superestrella.

El jugador, dispuesto a dar el salto, pactó sin dificultad sus condiciones. Con ambos clubes de acuerdo, solo falta el reconocimiento médico para cerrar la operación.

Lo más probable es que se realice en Estados Unidos, donde Anderson se encuentra con la selección inglesa en el Mundial. Bajo la dirección de Thomas Tuchel ya es titular fijo.

Su fichaje podría afectar a Tijjani Reijnders, quien perdió la titularidad la temporada pasada con Guardiola y ahora aguardará los planes de Maresca.